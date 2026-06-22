Πέθανε ο αδελφός του δημοσιογράφου Νίκου Νικολετάκη - Πνίγηκε ενώ κολυμπούσε

Βαρύ πένθος για τον δημοσιογράφο Νίκο Νικολετάκη, μετα το τραγικό θάνατο του αδελφού του, Μανώλη, που πνίγηκε καθώς κολυμπούσε.

Σύμφωνα πληροφορίες, ο Μανώλης πνίγηκε ενώ κολυμπούσε σε περιοχή της Νέας Χώρας Χανίων. Οι λουόμενοι εντόπισαν και ανέσυραν τον άνδρα από τη θάλασσα το πρωί του Σαββάτου 20 Ιουνίου. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια για την ανάνηψή του, χωρίς όμως να καταφέρουν να τον επαναφέρουν στη ζωή.

«Ήταν ο πιο καλόψυχος άνθρωπος που έχω γνωρίσει»

Με μια σπαρακτική ανάρτηση, ο δημοσιογράφος Νίκος Νικολετάκης αποχαιρέτησε τον αδελφό του, περιγράφοντάς τον ως έναν καλόψυχο και γενναιόδωρο άνθρωπο.

«Έχασα τον αδελφό μου χθες, με τραγικό τρόπο. Με ειδοποίησε το λιμενικό ότι τον βρήκαν νεκρό στη θάλασσα κοντά στην παραλία της Νέας Χώρας στα Χανιά. Είχε πάει για μπάνιο αργά γιατί η θάλασσα τον ηρεμούσε. Ήταν ο πιο καλόψυχος άνθρωπος που έχω γνωρίσει. Στο οδοντιατρείο του στα Χανιά φρόντιζε αθόρυβα και δωρεάν τα χαμόγελα των απόρων, διδάσκοντάς μας τι σημαίνει αληθινή ανθρωπιά. Αιωνία η μνήμη σου Μανώλη μου— χίλια κομμάτια», έγραψε ο Νίκος Νικολετάκης.

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