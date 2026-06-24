Κάλυμνος: Κατασχέθηκε μεγάλη ποσότητα εκρηκτικής ύλης – Συνελήφθη 41χρονος

Snapshot Συνελήφθη 41χρονος στην Κάλυμνο για κατοχή εκρηκτικών και πλημμελή φύλαξη όπλου, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία και για 37χρονο με όπλα, εκρηκτικά και αρχαιότητες.

Σε έρευνες κατασχέθηκαν συνολικά 20 κιλά νιτρικού εστέρα, 20 κιλά θραυσμάτων αλουμινίου, 5 κιλά βαμβακοπυρίτιδας, πυρίτιδα, 162 πυροκροτητές και άλλα υλικά παρασκευής δυναμίτιδας.

Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 6 κυνηγετικά όπλα, καπνογόνα, φωτοβολίδες θαλάσσης και πήλινα αρχαία αντικείμενα ενάλιας προέλευσης.

Τα αρχαία αντικείμενα θα παραδοθούν στην αρμόδια Υπηρεσία Αρχαιοτήτων για αξιολόγηση και χρονολόγηση σύμφωνα με τον Ν.3028/02.

Η υπόθεση εντάσσεται στις επιχειρησιακές δράσεις της αστυνομίας του Νοτίου Αιγαίου για την καταπολέμηση της παράνομης κατοχής εκρηκτικών. Snapshot powered by AI

Συνελήφθη χθες (Τρίτη 23 Ιουνίου 2026) στην Κάλυμνο, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Καλυμνίων, ένας 41χρονος ημεδαπός σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για κατοχή εκρηκτικών και πλημμελή φύλαξη όπλου.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε περιλαμβάνει και έναν 37χρονο ημεδαπό για κατοχή όπλων, εκρηκτικών και αρχαιοτήτων.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο αξιολόγησης στοιχείων, πρωινές ώρες της Τρίτης (23/6) πραγματοποιήθηκαν διαδοχικές έρευνες στις κατοικίες των κατηγορουμένων, όπου βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

20 κιλά εκρηκτικό πέτρωμα νιτρικού εστέρα

20 κιλά και 260 γραμμάρια θραυσμάτων αλουμινίου για παρασκευή δυναμίτιδας

5 κιλά και 132 γραμμάρια βαμβακοπυρίτιδας

44 γραμμάρια πυρίτιδας

162 πυροκροτητές

Βραδύκαυστο φυτίλι συνολικού μήκους -17- μέτρων και -62- εκατοστών

6 φυτίλια με ενσωματωμένο σπίρτο

2 κίτρινα φυτίλια

5 καπνογόνα

2 φωτοβολίδες θαλάσσης

2 πήλινα αρχαία αντικείμενα ενάλιας προέλευσης

6 κυνηγετικά όπλα

Τα κατασχεθέντα αρχαία αντικείμενα εμπίπτουν στις προστατευτικές διατάξεις του Ν.3028/02 και θα παραδοθούν στην αρμόδια Υπηρεσία Αρχαιοτήτων για περαιτέρω αξιολόγηση - χρονολόγηση.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κω.

Η εξιχνίαση της υπόθεσης εντάσσεται στις ειδικές επιχειρησιακές δράσεις των Αστυνομικών Υπηρεσιών του Νοτίου Αιγαίου για την καταπολέμηση της παράνομης κατοχής εκρηκτικών υλών.

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