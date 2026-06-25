Δύο συλλήψεις για αγροτικές πυρκαγιές από αμέλεια σε Λακωνία και Αχαΐα

Από τις αρχές του έτους έχουν επιβληθεί συνολικά 478 πρόστιμα ύψους άνω των 539.000 ευρώ

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Δύο συλλήψεις για αγροτικές πυρκαγιές από αμέλεια σε Λακωνία και Αχαΐα
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  • Συνελήφθησαν δύο άτομα για αγροτικές πυρκαγιές από αμέλεια στη Λακωνία και την Αχαΐα, κατά τη διάρκεια εργασιών σε αγροτικές εκτάσεις.
  • Στη Λακωνία, 77χρονος προκάλεσε πυρκαγιά κατά την ασφαλτόστρωση χωρίς μέτρα πυρασφάλειας και του επιβλήθηκε πρόστιμο 2.320,30 ευρώ.
  • Στην Αχαΐα, 51χρονος προκάλεσε πυρκαγιά κατά εργασίες με γεωργικό ελκυστήρα και καταστροφέα και συνελήφθη άμεσα.
  • Από την αρχή του έτους έως τις 25 Ιουνίου 2026, έχουν επιβληθεί 478 πρόστιμα συνολικού ύψους 539.892,29 ευρώ και πραγματοποιήθηκαν 122 συλλήψεις για πυρκαγιές, κυρίως από αμέλεια.
  • Η Πυροσβεστική διατηρεί αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα και τονίζει ότι η πλειονότητα των πυρκαγιών οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια και την ανάγκη τήρησης μέτρων πυρασφάλειας.
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Στη διερεύνηση δύο αγροτικών πυρκαγιών από αμέλεια, που εκδηλώθηκαν σε Λακωνία και Αχαΐα, προχώρησαν οι υπάλληλοι των Ανακριτικών Κλιμακίων Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) του Πυροσβεστικού Σώματος.

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, στην πρώτη περίπτωση, το Α.Κ.Α.Ε.Ε. Λακωνίας επιλήφθηκε για αγροτική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη θέση «Λιγρίβα», της Κοινότητας Κλαδά, του Δήμου Σπάρτης Λακωνίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία, 77χρονος προκάλεσε την πυρκαγιά κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών ασφαλτόστρωσης σε αγροτική έκταση, χωρίς να έχουν ληφθεί τα προβλεπόμενα μέτρα πυρασφάλειας. Ο 77χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.320,30 ευρώ.

Στη δεύτερη περίπτωση, το Α.Κ.Α.Ε.Ε. Αχαΐας προχώρησε στη σύλληψη , στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, 51χρονου για αγροτική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα στις 17:48, στην περιοχή Σαραβάλι Αχαΐας. Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο 51χρονος προκάλεσε την πυρκαγιά σε γεωργική έκταση, κατά τη διάρκεια εργασιών με γεωργικό ελκυστήρα και καταστροφέα.

478 πρόστιμα ύψους 539.892 ευρώ από τις αρχές του έτους

Σημειώνεται ότι, από 1 Ιανουαρίου έως και 25 Ιουνίου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 478 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 539.892,29 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 122 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 115 (94,26%) είναι από αμέλεια και οι 7 (5,74%) από πρόθεση.

Όπως τονίζεται από την Πυροσβεστική, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, διενεργώντας εντατικούς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση ευθυνών όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.

Επιπλέον, το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. «Η τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας και η αποφυγή εργασιών που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη αποτελούν βασική προϋπόθεση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών», σημειώνει η Πυροσβεστική.

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