Ηράκλειο: Μάχη για τη ζωή δίνει ο 55χρονος μοτοσικλετιστής – Φέρει εγκαύματα στο 90% του σώματός του

Snapshot Ο 55χρονος μοτοσικλετιστής νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο ΠΑΓΝΗ με εγκαύματα που καλύπτουν πάνω από το 90% του σώματός του.

Η κατάσταση του ασθενούς χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη από τους θεράποντες ιατρούς.

Το περιστατικό συνέβη όταν η μοτοσικλέτα τυλίχθηκε στις φλόγες υπό άγνωστες συνθήκες μετά από πέδηση στη διασταύρωση προς Μεταξοχώρι.

Δεν εξετάζεται προς το παρόν η διακομιδή του σε εξειδικευμένη Μονάδα Εγκαυμάτων στην Αθήνα.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα αίτια της φωτιάς στη μοτοσικλέτα και τον σοβαρό τραυματισμό του 55χρονου. Snapshot powered by AI

Διασωληνωμένος και σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ΠΑΓΝΗ ο 55χρονος μοτοσικλετιστής, ο οποίος υπέστη σοβαρά εγκαύματα, ενώ βρισκόταν εν κινήσει με τη μηχανή του το μεσημέρι της Παρασκευής όταν ενεπλάκη σε τροχαίο στη διασταύρωση προς Μεταξοχώρι.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, ο άτυχος άνδρας φέρει εγκαύματα που καλύπτουν περισσότερο από το 90% της επιφάνειας του σώματός του, με τους θεράποντες ιατρούς να χαρακτηρίζουν την κατάστασή του εξαιρετικά σοβαρή. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι προς το παρόν δεν εξετάζεται το ενδεχόμενο διακομιδής του σε εξειδικευμένη Μονάδα Εγκαυμάτων στην Αθήνα.

Το περιστατικό σημειώθηκε όταν, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ο 55χρονος φρέναρε με τη μοτοσικλέτα του, καθώς θεώρησε ότι άλλο όχημα επρόκειτο να εισέλθει στη διασταύρωση. Αμέσως μετά, και υπό συνθήκες που διερευνώνται, η μοτοσικλέτα τυλίχθηκε στις φλόγες, με αποτέλεσμα η φωτιά να επεκταθεί και στα ρούχα του αναβάτη, ο οποίος βρέθηκε αντιμέτωπος με έναν πραγματικό εφιάλτη.

Ο 55χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο ΠΑΓΝΗ έχοντας τις αισθήσεις του, ωστόσο η σοβαρότητα των εγκαυμάτων του οδήγησε τους γιατρούς στη διασωλήνωσή του. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά στη μοτοσικλέτα και τραυματίστηκε τόσο σοβαρά ο 55χρονος.

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