Θεσσαλονίκη: 48ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας από απόψε στον Περιφερειακό λόγω Flyover

Snapshot Από τις 23:00 σήμερα Παρασκευή ξεκινά 48ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό στον Ανισόπεδο Κόμβο Κ11 λόγω εργασιών για το Flyover.

Η κυκλοφορία προς Καβάλα/Κατερίνη θα εκτρέπεται μέσω οδών Πρασακάκη, Τζ. Κένεντυ και Ελαιώνων, ενώ προς Χαλκιδική/Αεροδρόμιο μέσω οδού Φωκά και κέντρου πόλης.

Συνίσταται στους οδηγούς βαρέων οχημάτων να χρησιμοποιούν τον οδικό άξονα Μοναστηρίου

Εγνατία

Καραμανλή για τις μετακινήσεις τους.

Από το Σάββατο 27/06/2026 και ώρα 05:00 θα εφαρμοσθεί επιπλέον αποκλεισμός κυκλοφορίας στην αερογέφυρα Πυλαίας

Πανοράματος με παράκαμψη μέσω οδών Ανοίξεως, Αμπελώνων, Πρασακάκη, Δελφών και Εγνατίας.

Οι κάτοικοι Πανοράματος, Ν.751 και Πυλαίας καλούνται να χρησιμοποιούν συγκεκριμένες εναλλακτικές διαδρομές και να ακολουθούν τις υποδείξεις της σήμανσης και της Τροχαίας. Snapshot powered by AI

Αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων για 48 ώρες θα εφαρμοσθεί από σήμερα, Παρασκευή, το βράδυ στις 23:00 και στις δύο κατευθύνσεις της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού στην περιοχή του Ανισόπεδου Κόμβου Κ11 (Πυλαίας) λόγω των εργασιών για το Flyover.

Αναλυτικότερα:

Τα οχήματα που κινούνται στον κλάδο κατεύθυνσης προς Καβάλα/Κατερίνη θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην οδό Πρασακάκη. Η κίνηση των οχημάτων θα αποκαθίσταται διαμέσω των οδών Πρασακάκη, Τζ. Κένεντυ και Ελαιώνων, ακολουθώντας την τοποθετημένη σήμανση.

Τα οχήματα που κινούνται στον κλάδο κατεύθυνσης προς Χαλκιδική/Αεροδρόμιο θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην οδό Φωκά. Η κίνηση των οχημάτων θα αποκαθίσταται διαμέσω του κέντρου της πόλης.

Συνίσταται, και δη στους οδηγούς των βαρέων οχημάτων, η χρήση του οδικού άξονα Μοναστηρίου-Εγνατία- Καραμανλή για τις μετακινήσεις τους.

Το Σάββατο 27/06/2026, περίπου ώρα 05:00 θα εφαρμοσθεί επιπροσθέτως αποκλεισμός κυκλοφορίας των οχημάτων και στις δύο κατευθύνσεις της αερογέφυρας Πυλαίας-Πανοράματος μεταξύ της παρόδου της οδού Ελαιώνων και της οδού Φωκά.

Η κίνηση των οχημάτων αποκαθίσταται εκτελώντας την παράκαμψη διαμέσου των οδών Ανοίξεως, Αμπελώνων, Πρασακάκη, Δελφών και Εγνατίας, η οποία εξυπηρετεί και τις δύο κατευθύνσεις, ακολουθώντας την τοποθετημένη σήμανση.

Ειδικότερα, παρακαλούνται οι κάτοικοι:

1. του Πανοράματος και της περιοχής του Ν.751, να επιλέγουν για τις μετακινήσεις τους:

• από και προς την Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Μουδανιών την οδό Θέρμης- Πανοράματος (Απ.Κουγιάμη).

• από και προς τα δυτικά της πόλης (Καβάλα/Κατερίνη) τις Λεωφ. Κομνηνών & Παπανικολάου.

2. της Πυλαίας, να επιλέγουν για τις μετακινήσεις την παράκαμψη δια μέσω των οδών Βούλγαρη και Παπαναστασίου/Αλλατίνη.

Παρακαλούνται οι οδηγοί να ακολουθούν την τοποθετημένη σήμανση για να εκτελούν τις προτεινόμενες παρακάμψεις, να τηρούν τα όρια ταχύτητας και να ακολουθούν τις υποδείξεις των οργάνων της Τροχαίας.

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