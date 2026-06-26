Ηράκλειο: Αναζητείται βαρυποινίτης που δεν επέστρεψε από άδεια στις φυλακές Αλικαρνασού

Snapshot Ένας 43χρονος βαρυποινίτης από τη Γεωργία δεν επέστρεψε στις φυλακές Αλικαρνασσού μετά τη λήξη ολιγοήμερης άδειας.

Ο κρατούμενος εκτίει ποινή 20 ετών για σοβαρά αδικήματα, όπως ληστείες και οπλοκατοχή.

Παρά το γεγονός ότι στο παρελθόν είχε επιστρέψει κανονικά από άδειες, αυτή τη φορά δεν εμφανίστηκε, προκαλώντας κινητοποίηση των αρχών.

Ο ίδιος είχε υποβάλει αίτημα αποφυλάκισης που απορρίφθηκε πριν την άδεια.

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του, ενώ δεν απαντά σε επικοινωνίες και φέρεται να κατευθύνεται προς την Κρήτη. Snapshot powered by AI

Αέρα ελευθερίας φαίνεται πως ήθελε να αναπνεύσει ένας 43χρονος βαρυποινίτης ομογενής από τη Γεωργία, ο οποίος δεν επέστρεψε στις φυλακές μετά τη λήξη της άδειας που του είχε χορηγηθεί από το σωφρονιστικό κατάστημα της Αλικαρνασσού.

Όπως αναφέρει το patris.gr, ο κρατούμενος, ο οποίος εκτίει ποινή κάθειρξης 20 ετών για ιδιαίτερα σοβαρά αδικήματα, μεταξύ των οποίων ληστείες, έκδοση εικονικών τιμολογίων, οπλοκατοχή και κατηγορίες για επικίνδυνη σωματική βλάβη, είχε λάβει ολιγοήμερη άδεια απομάκρυνσης από το σωφρονιστικό κατάστημα στις 18 του μήνα.

Παρά το γεγονός ότι στο παρελθόν είχε λάβει και άλλες άδειες επιστρέφοντας κανονικά, αυτή τη φορά δεν εμφανίστηκε με τη λήξη της προθεσμίας, προκαλώντας κινητοποίηση των αρχών. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε προηγηθεί αίτημά του για αποφυλάκιση, το οποίο όμως δεν έγινε δεκτό από τα αρμόδια όργανα.

Η εξέλιξη αιφνιδίασε, καθώς μέχρι σήμερα δεν είχε καταγραφεί πειθαρχικό αδίκημα κατά την παραμονή του στο σωφρονιστικό κατάστημα. Ωστόσο, η απόφασή του να μην επιστρέψει στη φυλακή δημιούργησε αίσθηση σε κρατουμένους και σωφρονιστικό προσωπικό.

Όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές, σε επικοινωνία που είχαν υπάλληλοι της φυλακής με συγγενικό του πρόσωπο στην Ξάνθη, ειπώθηκε ότι ο 43χρονος είχε αναχωρήσει ήδη την προηγούμενη ημέρα με προορισμό την Κρήτη. Παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες επικοινωνίας, ο ίδιος δεν έχει απαντήσει σε τηλεφωνικές κλήσεις, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του.

Διαβάστε επίσης