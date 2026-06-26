Διαρροή πετρελαίου στον Πειραιά κατά τον ανεφοδιασμό πλοίου - Έγιναν δύο συλλήψεις

Snapshot Στον Πειραιά σημειώθηκε διαρροή πετρελαίου κατά τον ανεφοδιασμό επιβατηγού

ταχυπλόου με σημαία Κύπρου από βυτιοφόρο όχημα.

Η διαρροή προκλήθηκε από αποσύνδεση μεταλλικού συνδέσμου στον σωλήνα τροφοδοσίας, με αποτέλεσμα το πετρέλαιο να πέσει στον αριστερό καταπέλτη του πλοίου και σε ταξιδιώτες και εργαζομένους.

Η ρύπανση κάλυψε περίπου 30 τετραγωνικά μέτρα στην προβλήτα και 100 τετραγωνικά μέτρα στη θαλάσσια περιοχή με ιριδίζουσες κηλίδες.

Εφαρμόστηκαν άμεσα εργασίες αντιρρύπανσης από το πλήρωμα, ιδιωτική εταιρεία και το Λιμενικό, με ικανοποιητικά αποτελέσματα.

Συνελήφθησαν ο οδηγός του βυτιοφόρου και ο Α΄ Μηχανικός του πλοίου, με το Α΄ Λιμενικό Τμήμα Πειραιά να διενεργεί προανάκριση. Snapshot powered by AI

Διαρροή πετρελαίου κατά τη διάρκεια ανεφοδιασμού πλοίου σημειώθηκε σήμερα Πέμπτη 26/6 το μεσημέρι, στην πύλη Ε4 στο λιμάνι του Πειραιά.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος, ένα επιβατηγό-ταχύπλοο με σημαία της Κύπρου είχε αγκυροβολήσει στο λιμάνι κα έκανε ανεφοδιασμό με καύσιμα από βυτιοφόρο όχημα.

Η διαρροή συνέβη εξαιτίας αποσύνδεσης ενός μεταλλικού συνδέσμου από τον σωλήνα τροφοδοσίας, με αποτέλεσμα το πετρέλαιο να εκτοξευθεί στον αριστερό καταπέλτη του πλοίου. Παράλληλα, έπεσε πάνω και σε ταξιδιώτες που επιβιβάζονταν εκείνη την ώρα στο πλοίο, καθώς και σε εργαζομένους.

Θαλάσσια ρύπανση 100 τ.μ.

Η διαρροή προκάλεσε ρύπανση έκτασης περίπου 30 τετραγωνικών μέτρων στην προβλήτα, ενώ στη θαλάσσια περιοχή ελλιμενισμού του πλοίου εντοπίστηκαν διάσπαρτες αυτοδιαλυόμενες ιριδίζουσες κηλίδες συνολικής έκτασης περίπου 100 τετραγωνικών μέτρων.

Μέλη του πληρώματος καθώς και προσωπικό ιδιωτικής εταιρείας αντιρρύπανσης έσπευσαν άμεσα στο σημείο προκειμένου να προχωρήσουν σε εργασίες αντιρρύπανσης στην ξηρά. Παράλληλα, δύο περιπολικά σκάφη του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και τρία ιδιωτικά σκάφη πραγματοποίησαν μηχανικές αναδεύσεις στη θαλάσσια περιοχή, με το Λιμενικό να αναφέρει ότι τα αποτελέσματα των επιχειρήσεων ήταν ικανοποιητικά.

Δύο συλλήψεις

Από το Α΄ Λιμενικό Τμήμα Τζελέπη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, το οποίο διενεργεί την προανάκριση για τις συνθήκες του συμβάντος, συνελήφθησαν ο οδηγός του βυτιοφόρου οχήματος και ο Α΄ Μηχανικός του επιβατηγού-ταχυπλόου πλοίου.

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