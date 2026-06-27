Τρόμος στην Καβάλα: Θυελλώδεις άνεμοι ισοπέδωσαν ναυαγοσωστικούς πύργους – Τραυματίστηκε 21χρονη

Snapshot Θυελλώδεις άνεμοι προκάλεσαν την κατάρρευση ναυαγοσωστικών πύργων σε τέσσερις παραλίες της Καβάλας.

Μια 21χρονη ναυαγοσώστρια τραυματίστηκε στην παραλία της Νέας Ηρακλείτσας και νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας.

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας διεξάγει προανάκριση για τα αίτια των καταρρεύσεων και τον τραυματισμό της νεαρής.

Οι καταρρεύσεις σημειώθηκαν επίσης στις παραλίες «Γλάστρες» του Παλιού, Καλαμίτσα και «Περιγιάλι» της Καβάλας. Snapshot powered by AI

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε μια 21χρονη ναυαγοσώστρια στην Καβάλα, όταν ο ναυαγοσωστικός πύργος στον οποίο βρισκόταν κατέρρευσε εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων και των έντονων καιρικών φαινομένων που έπληξαν την περιοχή.

Το ατύχημα σημειώθηκε στην πολυσύχναστη παραλία της Νέας Ηρακλείτσας. Η νεαρή κοπέλα διακομίστηκε άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, και παραμένει κλινήρης για νοσηλεία.

Σειρά καταρρεύσεων σε τέσσερις παραλίες

Η κακοκαιρία προκάλεσε εκτεταμένα προβλήματα στις ακτές της Καβάλας. Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση, το Κεντρικό Λιμεναρχείο κινητοποιήθηκε χθες το απόγευμα, όταν έλαβε αναφορές για πτώσεις ναυαγοσωστικών πύργων σε τέσσερα διαφορετικά σημεία. Πέρα από τη Νέα Ηρακλείτσα, οι ισχυροί άνεμοι ισοπέδωσαν τις αντίστοιχες υποδομές στις παραλίες «Γλάστρες» του Παλιού, στην Καλαμίτσα, καθώς και στο «Περιγιάλι» της Καβάλας.

Για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες των καταρρεύσεων, καθώς και για τον τραυματισμό της 21χρονης, διενεργείται επίσημη προανάκριση από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας.

*Με πληροφορίες από kavalapost.gr