Σταυρούλα Λεβεντάκη: Το σχέδιο του 43χρονου Σκοπιανού να σκηνοθετήσει ληστεία μετά τη δολοφονία της

Snapshot Ο 43χρονος κατηγορούμενος σχεδίασε να παραπλανήσει τις Αρχές μετά τη δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη, προσπαθώντας να δημιουργήσει την εντύπωση ληστείας.

Παραδέχεται ότι χρησιμοποίησε τις τραπεζικές κάρτες του θύματος για αναλήψεις χρημάτων και παρέδωσε τις κάρτες σε γνωστά πρόσωπα για να συνεχιστούν οι συναλλαγές.

Μετά τη δολοφονία, καθάρισε σχολαστικά τον χώρο και συγκέντρωσε αντικείμενα που θα μπορούσαν να τον ενοχοποιήσουν, όπως το ξύλινο κούτσουρο και ρούχα.

Η ιατροδικαστική έκθεση δείχνει ότι ο θάνατος προήλθε από χτύπημα στο κεφάλι με ξύλινο κούτσουρο, ενώ οι μαχαιριές ήταν επιφανειακές και προκλήθηκαν μετά θάνατον.

Οι Αρχές εξετάζουν τις τραπεζικές συναλλαγές του θύματος για να επιβεβαιώσουν το σενάριο του κατηγορούμενου και να εντοπίσουν τους δράστες των αναλήψεων. Snapshot powered by AI

Νέα στοιχεία από τη δικογραφία φωτίζουν το σχέδιο που φέρεται να κατήρτισε ο 43χρονος Σκοπιανός, προκειμένου να παραπλανήσει τις Αρχές μετά τη δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη και να απομακρύνει τις υποψίες από το πρόσωπό του.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο κατηγορούμενος παρέμεινε για αρκετές ώρες δίπλα στη σορό της γυναίκας, οργανώνοντας τις επόμενες κινήσεις του. Όπως περιγράφει στην απολογία του, στόχος του ήταν να εξαφανίσει κάθε στοιχείο που θα τον συνέδεε με το έγκλημα και να δημιουργήσει την εντύπωση ότι η 45χρονη είχε πέσει θύμα ληστείας.

Στο πλαίσιο αυτού του σχεδίου, παραδέχεται ότι πήρε τις δύο τραπεζικές κάρτες της γυναίκας, πραγματοποίησε αναλήψεις μετρητών και στη συνέχεια παρέδωσε τις κάρτες σε γνωστά του πρόσωπα, ώστε να συνεχιστούν οι συναλλαγές. Όπως ισχυρίζεται, με αυτόν τον τρόπο επιδίωκε να ενισχύσει το σενάριο της ληστείας.

«Στη μία κάρτα είχε πάνω γραμμένο το PIN. Πήγα στο ΑΤΜ που βρίσκεται στο ΚΕΠ των Μουρνιών, πληκτρολόγησα τον κωδικό και έκανα ανάληψη 1.000 ευρώ. Δεν είδα πόσα χρήματα υπήρχαν στον λογαριασμό της. Το έκανα επειδή ήθελα να φανεί ότι έγινε ληστεία και να μη με συνδέσουν με τον θάνατό της. Στη συνέχεια επέστρεψα στο σπίτι και άφησα τα χρήματα και τις κάρτες στο έπιπλο της τηλεόρασης», ανέφερε στην απολογία του.

Επιχείρησε να εξαφανίσει κάθε ίχνος

Στην οκτασέλιδη απολογία του, ο 43χρονος περιγράφει ακόμη ότι, μετά τη δολοφονία –την οποία ισχυρίζεται ότι διέπραξε «εν βρασμώ ψυχής»– επιχείρησε να εξαφανίσει κάθε ίχνος. Όπως αναφέρει, καθάρισε σχολαστικά τον χώρο, μετακίνησε αντικείμενα και συγκέντρωσε σε σακούλες όσα θα μπορούσαν να τον ενοχοποιήσουν.

«Χρησιμοποίησα σφουγγαρίστρα, χλωρίνη, φαράσι και σκούπα, αλλάζοντας συνεχώς το νερό και χρησιμοποιώντας χλωρίνη και αρωματικό. Στη συνέχεια έβαλα σε μία μαύρη σακούλα το ξύλινο κούτσουρο με το οποίο χτύπησα τη Σταυρούλα στο κεφάλι, τα γυαλιά από το σπασμένο μπουκάλι, τις σακούλες που κρατούσε όταν ήρθε στο σπίτι μου, καθώς και το παντελόνι και την μπλούζα που φορούσα», υποστηρίζει.

Στο μικροσκόπιο οι τραπεζικοί λογαριασμοί

Οι ερευνητές εξετάζουν πλέον εξονυχιστικά τις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών του θύματος. Μετά την άρση του τραπεζικού απορρήτου επιχειρούν να χαρτογραφήσουν κάθε οικονομική συναλλαγή πριν και μετά τη δολοφονία, προκειμένου να διαπιστωθεί ποιοι πραγματοποίησαν τις αναλήψεις και αν επιβεβαιώνεται το σενάριο που περιγράφει ο κατηγορούμενος.

Την ίδια ώρα, ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτούν τα ευρήματα της ιατροδικαστικής έκθεσης. Σύμφωνα με αυτή, ο θάνατος της 45χρονης προήλθε από το χτύπημα που δέχθηκε στο κεφάλι με το βαρύ ξύλινο κούτσουρο, ενώ οι δύο μαχαιριές που εντοπίστηκαν στο σώμα της ήταν επιφανειακές και, σύμφωνα με την εκτίμηση του ιατροδικαστή, προκλήθηκαν μετά τον θάνατό της.

Το εύρημα αυτό θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμο για την εξέλιξη της έρευνας, καθώς, σύμφωνα με τις Αρχές, δεν συμβαδίζει με την αρχική εκδοχή που είχε δώσει ο 43χρονος στους αστυνομικούς κατά τις πρώτες ώρες της έρευνας.

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