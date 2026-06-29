Μετρό Αθήνας: Νωρίτερα κλείνουν τέσσερις σταθμοί της Γραμμής 3 – Τι αλλάζει στα δρομολόγια

Οι αλλαγές επηρεάζουν και τα δρομολόγια προς και από το Αεροδρόμιο, ενώ η προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ21 θα συνδέει τον Ευαγγελισμό με την Εθνική Άμυνα.

Γιάννης Φιλιππάκος

Μετρό Αθήνας: Νωρίτερα κλείνουν τέσσερις σταθμοί της Γραμμής 3 – Τι αλλάζει στα δρομολόγια
EUROKINISSI.
ΕΛΛΑΔΑ
3'
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  • Από 28 Ιουνίου, οι σταθμοί «Μέγαρο Μουσικής», «Αμπελόκηποι», «Πανόρμου» και «Κατεχάκη» κλείνουν νωρίτερα, στις 21:40, Κυριακή έως Πέμπτη λόγω εργασιών στη Γραμμή 3 του Μετρό Αθήνας.
  • Τα δρομολόγια προς και από το Αεροδρόμιο περιορίζονται και μετά τις 21:40 τερματίζουν ή ξεκινούν από τον σταθμό «Εθνική Άμυνα».
  • Η προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ21 συνδέει τον «Ευαγγελισμό» με την «Εθνική Άμυνα» τις ώρες λειτουργίας των τεχνικών εργασιών.
  • Οι εργασίες αφορούν αντικατάσταση σιδηροτροχιών και θα διαρκέσουν έως τη λήξη της βραδινής κυκλοφορίας του Μετρό.
  • Η ΣΤΑΣΥ τονίζει ότι οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι απαραίτητες για τη βελτίωση των μετακινήσεων.
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Από την Κυριακή 28/06 οι σταθμοί «Μέγαρο Μουσικής», «Αμπελόκηποι», «Πανόρμου» και «Κατεχάκη» για τις ημέρες Κυριακή ως Πέμπτη κλείνουν στις 21:40 το βράδυ , δυόμιση ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας, λόγω των έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη Γραμμή 3 του Μετρό της Αθήνας, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ.

Η κίνηση των συρμών στη Γραμμή 3 κατά τις ώρες των εργασιών θα διεξάγεται μεταξύ των σταθμών «Δημοτικό Θέατρο - Ευαγγελισμός» και «Εθνική Άμυνα - Δ. Πλακεντίας - Αεροδρόμιο».

Οι τελευταίοι συρμοί, πριν το κλείσιμο των σταθμών, θα αναχωρούν:

  • από ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ προς Δ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ στις 21:05,
  • από ΣΥΝΤΑΓΜΑ προς Δ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ στις 21:30,
  • από ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ προς Δ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ στις 21:32,
  • από ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ προς Δ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ στις 21:33,
  • από ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ προς Δ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ στις 21:35,
  • από ΠΑΝΟΡΜΟΥ προς Δ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ στις 21:37,
  • από ΚΑΤΕΧΑΚΗ προς Δ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ στις 21:39,
  • από Δ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ προς ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ στις 21:30,
  • από ΕΘΝΙΚΗ ΆΜΥΝΑ προς ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ στις 21:40,
  • από ΚΑΤΕΧΑΚΗ προς ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ στις 21:41,
  • από ΠΑΝΟΡΜΟΥ προς ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ στις 21:43,
  • από ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ προς ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ στις 21:45,
  • από ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ προς ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ στις 21:47.

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣ/ΑΠΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ:

Τελευταίοι συρμοί:

  • από Σύνταγμα προς Αεροδρόμιο στις 21:30,
  • από Δημοτικό Θέατρο προς Αεροδρόμιο στις 21:05 και
  • από Αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο στις 21:10.

Μετά την έναρξη των τεχνικών εργασιών στις 21:40, οι συρμοί με κατεύθυνση το Αεροδρόμιο θα αναχωρούν από τον σταθμό Εθνική Άμυνα και οι συρμοί που αναχωρούν από το Αεροδρόμιο θα τερματίζουν το δρομολόγιό τους στον σταθμό Εθνική Άμυνα.

Αναλυτικά:

  • Αναχωρήσεις από Εθνική Άμυνα προς Αεροδρόμιο στις 22:17, 22:54 και 23:30 από Αεροδρόμιο προς Εθνική Άμυνα στις 21:46, 22:22, 22:58 και 23:34.

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, ο ΟΑΣΑ δρομολογεί (για τις ημέρες Κυριακή έως Πέμπτη, από τις 21:40 ως τη λήξη της κυκλοφορίας του Μετρό) την προσωρινή λεωφορειακή Γραμμή Χ21 «Στ. Μετρό Ευαγγελισμός - Στ. Μετρό Εθνική 'Αμυνα». Η γραμμή θα πραγματοποιεί τις εξής στάσεις:

  • Στην κατεύθυνση Στ. Μετρό Ευαγγελισμός - Στ. Μετρό Εθνική 'Αμυνα:

«ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΣΤ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» (προσωρινή Αφετηρία επί της οδού), «ΣΤ. ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ» (υπάρχουσα στάση), «ΣΤ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ» (προσωρινή στάση επί της οδού Δημήτριου Σούτσου 46), «ΣΤ.ΠΑΝΟΡΜΟΥ ΠΡΟΣ ΕΘΝ.ΑΜΥΝΑ» (υπάρχουσα στάση), «ΣΤ. ΚΑΤΕΧΑΚΗ» (υπάρχουσα στάση), «ΣΤ. ΕΘΝ. ΑΜΥΝΑ» (προσωρινή στάση, επί της οδού Μεσογείων, τέρμα γραμμής).

  • Στην κατεύθυνση Στ. Μετρό Εθνική 'Αμυνα - Στ. Μετρό Ευαγγελισμός:

«ΣΤ. ΕΘΝ. ΑΜΥΝΑ» (προσωρινή στάση, επί της οδού Κύπρου), «ΣΤ. ΚΑΤΕΧΑΚΗ» (υπάρχουσα στάση), «ΣΤ.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ» (υπάρχουσα στάση), «ΣΤ.ΠΑΝΟΡΜΟΥ ΠΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟ» (προσωρινή στάση επί της οδού Πανόρμου), «ΣΤ.ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ» (υπάρχουσα στάση), «ΣΤ.ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟ» (υπάρχουσα στάση), «ΣΤ. ΣΥΝΤΑΓΜΑ» (υπάρχουσα στάση), «ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΣΤ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» (προσωρινή Αφετηρία επί της οδού Ριζάρη).

«Κατανοούμε την αναστάτωση, που οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προκαλούν στους επιβάτες μας, κρίνονται ωστόσο αναγκαίες, για την εκτέλεση των σημαντικών αυτών έργων, που θα συμβάλλουν στη βελτίωση των καθημερινών μετακινήσεων» αναφέρει στην ανακοίνωσή της η ΣΤΑΣΥ.

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