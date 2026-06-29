Λήμνος: 5χρονος διασώθηκε από το Λιμενικό καθώς τον είχαν παρασύρει τα ρεύματα με θαλάσσιο στρώμα

Snapshot Ένα 5χρονο αγόρι διασώθηκε από το Λιμενικό στη Λήμνο μετά από παρασυρμό σε θαλάσσιο ρεύμα ενώ βρισκόταν σε φουσκωτό στρώμα.

Το παιδί ήταν μαζί με τους γονείς του στον κόλπο Πλατέως όταν το παρασύρουν τα ρεύματα και οι άνεμοι.

Ενεργοποιήθηκε σχέδιο έκτακτης ανάγκης με πέντε σκάφη και ναυαγοσωστικό για τη διάσωση του παιδιού.

Ο 5χρονος επέστρεψε σώος στη στεριά και είναι καλά στην υγεία του.

Οι γονείς του συνελήφθησαν για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Snapshot powered by AI

Ένα 5χρονο αγοράκι διασώθηκε εχθές το απόγευμα της Κυριακής, από το Λιμενικό της Λήμνου, καθώς το είχε παρασύρει θαλάσσιο ρεύμα, ενώ ήταν σε στρώμα.

Όπως ανακοίνωσε το Λιμενικό Σώμα, το παιδάκι βρισκόταν μαζί με τους γονείς του, με καταγωγή από την Ρουμανία, στη θαλάσσια περιοχή του κόλπου Πλατέως. Το παιδάκι βρισκόταν σε φουσκωτό στρώμα, όταν παρασύρθηκε από τα θαλάσσια ρεύματα και τους έντονους ανέμους και βρέθηκε στα ανοιχτά.

Άμεσα ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Μύρινας, η οποία ενεργοποίησε σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή επέπλευσαν συνολικά πέντε σκάφη, ένα ναυαγοσωστικό, τρία ερασιτεχνικά και το «ΑΝΕΜΟΣ» στο οποίο επέβαιναν τα στελέχη του Λιμενικού.

Παράλληλα, στην παραλία έφτασε περιπολικό της Αστυνομίας προκειμένου να πραγματοποιήσει έρευνα για το περιστατικό. Ο 5χρονος διασώθηκε και επέστρεψε στη στεριά με ασφάλεια, ενώ οι δύο γονείς του συνελήφθησαν για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Σημειώνεται ότι το παιδί είναι καλά στην υγεία του.

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