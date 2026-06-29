Υπό έλεγχο η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Ισίδωρο Κορώνης

Snapshot Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Ισίδωρο Κορώνης χωρίς να απειληθούν κατοικίες ή υποδομές.

Στην κατάσβεση συμμετείχαν 40 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, 10 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, με επιπλέον συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Στην περιοχή έπνεαν άνεμοι με ριπές 5 μποφόρ, ενώ το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς.

Το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) παρακολουθούσε το συμβάν με χρήση drone, μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας. Snapshot powered by AI

Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στον 'Αγιο Ισίδωρο Κορώνης.

Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 14:00, κυρίως εντός αγροτικής έκτασης και δεν απειλήθηκαν κατοικίες και υποδομές.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή παρείχαν επίσης υδροφόρες ΟΤΑ. Στην περιοχή έπνεαν άνεμοι με ριπές 5 μποφόρ, ενώ στο σημείο μετέβη το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Μεσσηνίας για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς.

Τέλος, όπως τονίζεται από την πυροσβεστική, καθ' όλη τη διάρκεια του συμβάντος, το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων ΕΣΚΕΔΙΚ λάμβανε συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

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