Αδιανόητο σκηνικό στη Λάρισα: Ανήλικοι έβρισαν αισχρά επιβάτες από το μεγάφωνο του προαστιακού

Ένα αδιανόητο περιστατικό έλαβε χώρα την Κυριακή (28/6) σε δρομολόγιο του προαστιακού από Θεσσαλονίκη προς Λάρισα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr, όπως κατήγγειλε γυναίκα, γύρω στις 9 το βράδυ στον σιδηροδρομικό σταθμό των Νέων Πόρων επιβιβάστηκαν αρκετοί ανήλικοι και μάλιστα το βαγόνι είχε υπερπληθώρα επιβατών.

Σύμφωνα με την καταγγέλλουσα ορισμένα από τα παιδιά ανακάλυψαν στην αρχή κάποιου βαγονιού, την μεγαφωνική εγκατάσταση και άρχισαν να εκφωνούν ανακοινώσεις του τύπου “σας *** όλους”, “γ*** όλοι”, “επόμενη στάση μπουρ***” κλπ. Κάτι που συνεχίστηκε μέχρι το τρένο να φτάσει στην Λάρισα.

Η ίδια ανέφερε χαρακτηριστικά: «στην διαμαρτυρία μιας κυρίας γιατί δεν καλεί το προσωπικό το "100", έλαβε την απάντηση ότι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα».

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