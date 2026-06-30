Σαλαμίνα: Βυθίστηκε ιδιωτικό σκάφος - Στο σημείο το Λιμενικό
Στο σκάφος επέβαιναν πέντε άτομα
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Εισροή υδάτων σημειώθηκε σήμερα, Τρίτη, σε ιδιωτικό σκάφος στον προβλήτα του Βουρκάρη στη Σαλαμίνα.
Στο σκάφος, που έχει πολωνική σημαία επέβαιναν πέντε άτομα, τα οποία αποβιβάστηκαν με ασφάλεια.
Στο σημείο έχει σπεύσει σκάφος του Λιμενικού, το οποίο μάλιστα τοποθετεί αντιρρυπαντικά στη θαλάσσια περιοχή.
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