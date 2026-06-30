Κορινθία: Μεγάλη φωτιά στα Εξαμίλια - Ήχησε το 112 για ετοιμότητα

Snapshot Ξέσπασε μεγάλη δασική πυρκαγιά στον Άγιο Δημήτριο Κορινθίας το απόγευμα της Τρίτης.

Στην κατάσβεση συμμετέχουν 65 πυροσβέστες, 18 οχήματα, 4 αεροσκάφη, 2 ελικόπτερα και 3 ομάδες πεζοπόρων.

Εθελοντές, μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ συνδράμουν στις προσπάθειες κατάσβεσης.

Εκδόθηκε μήνυμα μέσω του αριθμού 112 για ετοιμότητα και τήρηση των οδηγιών των Αρχών. Snapshot powered by AI

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Τρίτης, λίγο μετά τις 17:00, σε δασική έκταση στον Άγιο Δημήτριο Κορινθίας.

Για την κατάσβεση επιχειρούν 91 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 30 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 3 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Παράλληλα, στο έργο συνδράμουν εθελοντές, μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

Εκδόθηκαν δύο μηνύματα από το 112. Το πρώτο στις 17:25 που ενημέρωνε τους κατοίκους για την πυρκαγιά και το δεύτερο για την απομάκρυνση των κατοίκων από τις περιοχές Φιλοθέη και Θυμαριωνα προς τη Ξυλοκεριζα.

Συγκεκριμένα, η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας καλεί τους πολίτες να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των Αρχών.

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? Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Άγιος_Δημήτριος της Περιφερειακής Ενότητας #Κορίνθου



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/GY26GrlKvl@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) June 30, 2026

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Η πυρκαγιά έχει εκδηλωθεί κυρίως εντός αγροτικής έκτασης και στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κορινθίας, έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.

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