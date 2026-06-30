Κορινθία: Μεγάλη φωτιά στην Κυρά Βρύση - Εκκενώνονται Φιλοθέη και Θυμαριώνα - Ήχησε νέο 112

Snapshot Μεγάλη δασική πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην Κυρά Βρύση Ισθμίας, Κορινθία, προκαλώντας εκκενώσεις σε Φιλοθέη και Θυμαριώνα.

Η Πολιτική Προστασία μέσω 112 κάλεσε τους κατοίκους των περιοχών να απομακρυνθούν άμεσα προς Ξυλοκέριζα.

Στην κατάσβεση συμμετέχουν 65 πυροσβέστες, 18 οχήματα, 3 ομάδες πεζοπόρων, 4 αεροσκάφη, 2 ελικόπτερα, εθελοντές και μηχανήματα ΟΤΑ.

Οι πολίτες καλούνται να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών. Snapshot powered by AI

Δασική φωτιά μαίνεται στην Κυρά Βρύση Ισθμίας. Με μήνυμα μέσω του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112, η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας καλεί όσους βρίσκονται στις περιοχές Φιλοθέη και Θυμαριώνα της Περιφερειακής Ενότητας Κορίνθου να απομακρυνθούν άμεσα προς την Ξυλοκέριζα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



? Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Φιλοθέη και #Θυμαριώνα της Περιφερειακής Ενότητας #Κορίνθου απομακρυνθείτε προς #Ξυλοκέριζα



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/epZaj71grH@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) June 30, 2026

Η φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Τρίτης σε δασική έκταση στον Άγιο Δημήτριο Κορινθίας.

Για την κατάσβεση επιχειρούν 91 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 30 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 3 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Παράλληλα, στο έργο συνδράμουν εθελοντές, μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

Εκδόθηκαν δύο μηνύματα από το 112. Το πρώτο στις 17:25 που ενημέρωνε τους κατοίκους για την πυρκαγιά και το δεύτερο για την απομάκρυνση των κατοίκων από τις περιοχές Φιλοθέη και Θυμαριωνα προς τη Ξυλοκεριζα.

Συγκεκριμένα, η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας καλεί τους πολίτες να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των Αρχών.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



? Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Άγιος_Δημήτριος της Περιφερειακής Ενότητας #Κορίνθου



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/GY26GrlKvl@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) June 30, 2026

Η πυρκαγιά έχει εκδηλωθεί κυρίως εντός αγροτικής έκτασης και στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κορινθίας, έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.

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