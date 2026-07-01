Αιδηψός: Ανήλικη ήπιε χλωρίνη - Μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε Κέντρο Υγείας

Snapshot Ανήλικη κοπέλα στην Αιδηψό ήπιε κατά λάθος χλωρίνη από φιάλη απορρυπαντικού.

Αστυνομικοί του Α.Τ. Ιστιαίας μετέφεραν τη μικρή με περιπολικό στο Κέντρο Υγείας Ιστιαίας.

Η ανήλικη, ρουμανικής καταγωγής, λαμβάνει ιατρική φροντίδα και η αστυνομία συνέβαλε σημαντικά στη σωτηρία της. Snapshot powered by AI

Χλωρίνη κατανάλωσε κατά λάθος, από φιάλη απορρυπαντικού, ένα ανήλικο κορίτσι το βράδυ της Τρίτης στην Αιδηψό.

Αυτό, σύμφωνα με το eviaonline.gr, προκάλεσε την άμεση αντίδραση των αστυνομικών του Α.Τ. Ιστιαίας που μετέφεραν την μικρή στο Κέντρο Υγείας Ιστιαίας, καθώς τα δύο ασθενοφόρα βάρδιας του Τομέα ΕΚΑΒ Ιστιαίας βρισκόταν σε διακομιδές ασθενών και δεν ήταν διαθέσιμα.

Το κοριτσάκι από τη Ρουμανία βρίσκεται στην Εύβοια για καλοκαιρινές διακοπές με τους γονείς της και μετά το περιστατικό λαμβάνει τη φροντίδα των γιατρών.

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