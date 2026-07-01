Ηλεία: Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες εν κινήσει στην Πατρών–Πύργου - Εικόνες

Snapshot Όχημα πήρε φωτιά εν κινήσει στην περιοχή των Λεχαινών, πιθανώς λόγω μηχανικής βλάβης.

Ο οδηγός εγκατέλειψε το αυτοκίνητο χωρίς να τραυματιστεί.

Η αστυνομία διέκοψε την κυκλοφορία για την ασφάλεια των υπόλοιπων οχημάτων.

Η πυροσβεστική έθεσε τη φωτιά υπό έλεγχο πριν επεκταθεί σε ξηρή βλάστηση.

Το περιστατικό προκάλεσε μόνο υλικές ζημιές στο αυτοκίνητο. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης στην περιοχή των Λεχαινά, όταν επιβατικό αυτοκίνητο που κινούνταν προς τον Πύργο ξέσπασε ξαφνικά σε φλόγες, στη διασταύρωση της Παλαιάς Εθνικής Οδού Πατρών – Πύργου.

Οι πρώτες ενδείξεις να συγκλίνουν σε μηχανική βλάβη στο όχημα ως πιθανή αιτία της πυρκαγιάς, σύμφωνα με τον ιστότοπο patrisnews.

Μέσα σε λίγα λεπτά, το αυτοκίνητο είχε παραδοθεί στις φλόγες.

Αστυνομικοί της ΟΠΔΙ της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας που βρίσκονταν στην περιοχή στο πλαίσιο περιπολίας, έσπευσαν στο σημείο και προχώρησαν άμεσα στη διακοπή της κυκλοφορίας, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος για τα υπόλοιπα οχήματα.

Λίγη ώρα αργότερα, πυροσβεστικές δυνάμεις από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λεχαινών κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο, αποτρέποντας την επέκτασή της σε παρακείμενη ξηρή βλάστηση στο πρανές του δρόμου.

Ο οδηγός πρόλαβε να εγκαταλείψει έγκαιρα το όχημα και δεν τραυματίστηκε. Από το περιστατικό προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές στο αυτοκίνητο.