Κρήτη: 8 «κρυμμένοι» παράδεισοι για βουτιές μακριά από ξαπλώστρες και φασαρία

Η Κρήτη είναι παγκοσμίως γνωστή για τις κοσμοπολίτικες και οργανωμένες ακτές της, όμως το νησί κρύβει και μια άλλη, πιο αυθεντική πλευρά. Για όσους αναζητούν την ηρεμία και θέλουν να απολαύσουν τη θάλασσα μακριά από τα πλήθη, τις ξαπλώστρες και τη δυνατή μουσική, υπάρχουν ακόμα «παρθένοι» παράδεισοι από τα Χανιά μέχρι το Λασίθι που παραμένουν σχετικά ανεπηρέαστοι από τον μαζικό τουρισμό.

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