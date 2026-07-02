Πυροσβεστική: 44 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο

Snapshot Τις τελευταίες 24 ώρες εκδηλώθηκαν 44 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε όλη τη χώρα.

Οι 41 πυρκαγιές αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό τους στάδιο, ενώ 3 παραμένουν σε εξέλιξη.

Η Πυροσβεστική και τα ανακριτικά γραφεία διερευνούν τα αίτια των πυρκαγιών. Snapshot powered by AI

Σε 44 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο σε όλη τη χώρα. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι 41 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 3.

Όπως σημειώνεται από την Πυροσβεστική, τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Τέλος, η Πυροσβεστική καλεί όλους τους πολίτες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.