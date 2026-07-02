Πυροσβεστική: 44 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο
Οι 41 φωτιές αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό στάδιο
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- Τις τελευταίες 24 ώρες εκδηλώθηκαν 44 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε όλη τη χώρα.
- Οι 41 πυρκαγιές αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό τους στάδιο, ενώ 3 παραμένουν σε εξέλιξη.
- Η Πυροσβεστική και τα ανακριτικά γραφεία διερευνούν τα αίτια των πυρκαγιών.
Σε 44 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο σε όλη τη χώρα. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι 41 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 3.
Όπως σημειώνεται από την Πυροσβεστική, τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.
Τέλος, η Πυροσβεστική καλεί όλους τους πολίτες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.
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