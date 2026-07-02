Το Κρητικόπουλο που έκλεψε τις εντυπώσεις: Μαθητής «τρέλανε» το κοινό με τα άλματα στον χορό

Μια πολύ όμορφη στιγμή εκτυλίχθηκε κατά τη διάρκεια της γιορτής χορού του Λαογραφικού Ομίλου Χνάρη, με πρωταγωνιστή έναν μικρό χορευταρά.

Και αυτό γιατί ο μικρός μερακλής της τάξης, ο οποίος πάει προνήπιο!.. απέδειξε ότι το πάθος και η παράδοση στον χορό δεν κοιτάζουν ηλικίες.

Ντυμένος με την παραδοσιακή του κρητική φορεσιά, ο μικρός χορευτής μπήκε μπροστά στον χορό και πιασμένος από το χέρι του δασκάλου του, έδωσε το σύνθημα για να ανέβει το κέφι.

Με αέρινες κινήσεις, απίστευτο ρυθμό και φιγούρες που θα ζήλευαν ακόμα και οι πιο έμπειροι χορευτές, κέρδισε τα βλέμματα όλων από το πρώτο δευτερόλεπτο που ανέβηκε για να χορέψει.

Δείτε το βίντεο στο daynight.gr.