Θεσσαλονίκη: Γέφυρα ζωής για εγκυμονούσα σε πρόωρο τοκετό - Από τα ΚΤΕΛ στο Ιπποκράτειο σε 12 λεπτά
Το όχημα παρελήφθη στις 15:44 από τον κόμβο των ΚΤΕΛ και έφτασε στο Ιπποκράτειο στις 15:56
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- Αστυνομικές δυνάμεις διευκόλυναν τη μετακίνηση εγκυμονούσας με συμπτώματα πρόωρου τοκετού από τη Βέροια προς το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.
- Το όχημα παρελήφθη στις 15:44 από τον κόμβο των ΚΤΕΛ και συνοδεύτηκε από περιπολικά και δίκυκλα της Άμεσης Δράσης και της Τροχαίας.
- Η μεταφορά ολοκληρώθηκε σε 12 λεπτά, με άφιξη στο νοσοκομείο στις 15:56.
Διευκόλυνση στη μετακίνηση επιβατικού αυτοκινήτου που προερχόταν από τη Βέροια παρείχαν, το απόγευμα, αστυνομικές δυνάμεις στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου εγκυμονούσα, η οποία παρουσίασε συμπτώματα πρόωρου τοκετού, να μεταφερθεί άμεσα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο.
Το όχημα παρελήφθη στις 15:44 από τον κόμβο των ΚΤΕΛ και, με τη συνδρομή σταθμών της 'Άμεσης Δράσης και της Τροχαίας, τόσο με περιπολικά όσο και με δίκυκλα, συνοδεύτηκε έως το νοσοκομείο. Η μετακίνηση ολοκληρώθηκε στις 15:56, δηλαδή μέσα σε 12 λεπτά.
Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων
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