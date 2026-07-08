Θεσσαλονίκη: Γέφυρα ζωής για εγκυμονούσα σε πρόωρο τοκετό - Από τα ΚΤΕΛ στο Ιπποκράτειο σε 12 λεπτά

Snapshot Αστυνομικές δυνάμεις διευκόλυναν τη μετακίνηση εγκυμονούσας με συμπτώματα πρόωρου τοκετού από τη Βέροια προς το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Το όχημα παρελήφθη στις 15:44 από τον κόμβο των ΚΤΕΛ και συνοδεύτηκε από περιπολικά και δίκυκλα της Άμεσης Δράσης και της Τροχαίας.

Η μεταφορά ολοκληρώθηκε σε 12 λεπτά, με άφιξη στο νοσοκομείο στις 15:56. Snapshot powered by AI

Διευκόλυνση στη μετακίνηση επιβατικού αυτοκινήτου που προερχόταν από τη Βέροια παρείχαν, το απόγευμα, αστυνομικές δυνάμεις στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου εγκυμονούσα, η οποία παρουσίασε συμπτώματα πρόωρου τοκετού, να μεταφερθεί άμεσα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο.

Το όχημα παρελήφθη στις 15:44 από τον κόμβο των ΚΤΕΛ και, με τη συνδρομή σταθμών της 'Άμεσης Δράσης και της Τροχαίας, τόσο με περιπολικά όσο και με δίκυκλα, συνοδεύτηκε έως το νοσοκομείο. Η μετακίνηση ολοκληρώθηκε στις 15:56, δηλαδή μέσα σε 12 λεπτά.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

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