Ηλεία: Ηλικιωμένος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα

Δεύτερο περιστατικό πνιγμού ηλικιωμένου άνδρα καταγράφεται στην Ηλεία μέσα σε 24 ώρες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του ilialive.gr περίπου στις 11 το πρωί ένας ηλικιωμένος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στην θαλάσσια περιοχή της Σαρακίνας στον αριθμό 5 στην ευρύτερη περιοχή της Σπιάντζας Πύργου.

Στο σημείο υπήρξε κινητοποίηση με το ΕΚΑΒ και το Λιμεναρχείο Κατακόλου.

Ο άνδρας ηλικίας περίπου 80 ετών, ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα και διακομίστηκε στο νοσοκομείο Πύργου όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του από τους γιατρούς.