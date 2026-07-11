Γιαννιτσά: Κάθειρξη 7 ετών σε χειρουργό για τον θάνατο 14χρονης μετά από γαστρικό δακτύλιο

Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Γιαννιτσών καταδίκασε χειρουργό σε συνολική κάθειρξη 7 ετών και 3 μηνών για τον θάνατο της 14χρονης Γεωργίας από την Επανομή, η οποία έχασε τη ζωή της μετά από επέμβαση τοποθέτησης γαστρικού δακτυλίου το 2021

Newsbomb

Γιαννιτσά: Κάθειρξη 7 ετών σε χειρουργό για τον θάνατο 14χρονης μετά από γαστρικό δακτύλιο
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ΕΛΛΑΔΑ
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  • Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Γιαννιτσών καταδίκασε χειρουργό σε κάθειρξη 7 ετών και 3 μηνών για τον θάνατο 14χρονης μετά από τοποθέτηση γαστρικού δακτυλίου το 2021.
  • Ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος για θανατηφόρα έκθεση και πλαστογραφία, αλλά αθωώθηκε για υπεξαγωγή εγγράφου.
  • Το δικαστήριο δεν αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό και επέβαλε απαγόρευση άσκησης ιατρικού επαγγέλματος για ένα έτος.
  • Ο χειρουργός είχε καταδικαστεί προηγουμένως σε δύο παρόμοιες υποθέσεις θανάτου ασθενών μετά από χειρουργεία.
  • Η έφεση έχει αναστέλλουσα δύναμη υπό όρους καταβολής εγγύησης και απαγόρευσης ιατρικών πράξεων.
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Συνολική κάθειρξη 7 ετών και 3 μηνών επέβαλε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Γιαννιτσών σε χειρουργό, κρίνοντάς τον ένοχο για την υπόθεση θανάτου της 14χρονης Γεωργίας από την Επανομή Θεσσαλονίκης, η οποία κατέληξε έπειτα από επέμβαση τοποθέτησης γαστρικού δακτυλίου τον Ιούνιο του 2021.

Μετά την ολοκλήρωση μιας πολύμηνης ακροαματικής διαδικασίας, το δικαστήριο έκρινε τον κατηγορούμενο ένοχο για κακουργηματική θανατηφόρα έκθεση και πλαστογραφία (πλημμεληματική), ενώ τον αθώωσε για το πλημμέλημα της υπεξαγωγής εγγράφου. Οι δύο τελευταίες πράξεις συνδέονταν αφενός με την υπογραφή της ανήλικης την οποία φέρεται να πλαστογράφησε ενόψει του χειρουργείου και αφετέρου με το οπτικό υλικό (βίντεο) από την επέμβαση, όταν αυτό ζητήθηκε από τους γονείς της ενόψει της προσφυγής τους στην Ποινική Δικαιοσύνη.

Το Δικαστήριο δεν του αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό, ενώ αποφάσισε η έφεση να έχει αναστέλλουσα δύναμη στην εκτέλεση της ποινής, υπό τους όρους της καταβολής εγγυοδοσίας ύψους 10.000 ευρώ και της απαγόρευσης άσκησης οποιασδήποτε διενέργειας ιατρικών πράξεων. Επιπλέον, ως παρεπόμενη ποινή του επιβλήθηκε η απαγόρευση άσκησης επαγγέλματος για ένα έτος.

Απολογούμενος ο χειρουργός γιατρός αρνήθηκε τις εις βάρος του αποδιδόμενες πράξεις, ενώ ισχυρίστηκε ότι ενήργησε σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης, επικαλούμενος την εμπειρία του σε τέτοιους είδους επεμβάσεις.

Ο ίδιος είχε καταδικαστεί άλλες δύο φορές σε ποινές φυλάκισης (με 3ετή αναστολή) για παρόμοιες υποθέσεις θανάτων ισάριθμων ασθενών, έπειτα από ανάλογα χειρουργεία- και οι δύο αποφάσεις έχουν καταστεί αμετάκλητες.

Τις δύο αυτές καταδίκες φαίνεται πως είχε συνεκτιμήσει το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης, όταν παραπέμποντας τον γιατρό σε δίκη για τον θάνατο της 14χρονης, του επέβαλε ως περιοριστικό όρο (μεταξύ άλλων) να μην συμμετάσχει σε χειρουργικές επεμβάσεις μέχρι την εκδίκασης της επίδικης υπόθεσης.

Πηγή: ΑΠΕ

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