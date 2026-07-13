Gov.gr Wallet: Διαθέσιμο πλέον και το ελληνικό διαβατήριο στην ψηφιακή εφαρμογή

Snapshot Το ελληνικό διαβατήριο μπορεί πλέον να αποθηκευτεί και να χρησιμοποιηθεί ψηφιακά μέσω της εφαρμογής Gov.gr Wallet για ταυτοποίηση και μετακινήσεις εντός Ελλάδας.

Τα υπηρεσιακά και διπλωματικά διαβατήρια εξαιρούνται από αυτή τη δυνατότητα και διαχειρίζονται από το Υπουργείο Εξωτερικών.

Η εφαρμογή Gov.gr Wallet υποστηρίζει 13 διαφορετικά ψηφιακά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένου του δελτίου ταυτότητας και του διπλώματος οδήγησης.

Έχουν εκδοθεί και αποθηκευτεί πάνω από 2,5 εκατομμύρια ψηφιακά δελτία ταυτότητας και σχεδόν 2 εκατομμύρια ψηφιακά διπλώματα οδήγησης μέσω της εφαρμογής.

Η υπηρεσία αναπτύχθηκε από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και το GRNET, σε συνεργασία με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και την Ελληνική Αστυνομία. Snapshot powered by AI

Ένα ακόμη σημαντικό έγγραφο προστίθεται στο Gov.gr Wallet, καθώς από σήμερα οι πολίτες μπορούν να αποθηκεύουν και το ελληνικό τους διαβατήριο στην ψηφιακή εφαρμογή του Δημοσίου.

Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των Υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης και Προστασίας του Πολίτη, οι κάτοχοι ενεργών κοινών ελληνικών διαβατηρίων μπορούν πλέον να τα ενσωματώνουν στο Gov.gr Wallet και να τα χρησιμοποιούν τόσο για την ταυτοποίησή τους όσο και ως ταξιδιωτικό έγγραφο για μετακινήσεις εντός της ελληνικής επικράτειας.

Από τη νέα δυνατότητα εξαιρούνται τα υπηρεσιακά και τα διπλωματικά διαβατήρια, τα οποία υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εξωτερικών.

Η εφαρμογή Gov.gr Wallet είναι διαθέσιμη για συσκευές Android και iOS και μπορεί να εγκατασταθεί μέσω της πλατφόρμας wallet.gov.gr.

Με την προσθήκη του διαβατηρίου, το Gov.gr Wallet φιλοξενεί πλέον συνολικά 13 ψηφιακά έγγραφα. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, το Δίπλωμα Οδήγησης, η Ψηφιακή Κάρτα Αναπηρίας, η Ψηφιακή Κάρτα Ανεργίας της ΔΥΠΑ, το σήμα δακτυλίου, το myAuto με τα στοιχεία των οχημάτων, η Ακαδημαϊκή Ταυτότητα, η Άδεια Χειριστή Ταχύπλοου Σκάφους, η Ασφαλιστική Ικανότητα, τα στοιχεία για τα ζώα συντροφιάς, οι βαθμοί του Συστήματος Ελέγχου Συμπεριφοράς Οδηγών (ΣΕΣΟ) και ο Φάκελος Ακινήτου.

Μέχρι σήμερα, στην εφαρμογή έχουν εκδοθεί και αποθηκευτεί περισσότερα από 2,5 εκατομμύρια ψηφιακά δελτία αστυνομικής ταυτότητας και σχεδόν 2 εκατομμύρια ψηφιακά διπλώματα οδήγησης, γεγονός που καταδεικνύει τη μεγάλη ανταπόκριση των πολιτών στις ψηφιακές υπηρεσίες του Δημοσίου.

Η νέα υπηρεσία σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (GRNET), σε συνεργασία με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και την Ελληνική Αστυνομία, ενώ τα στοιχεία των πολιτών αντλούνται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.