Ατύχημα σε πλοίο στην Πάτρα: Στο νοσοκομείο 77χρονη επιβάτιδα

Τραυματισμός μίας 77χρονης επιβάτιδας σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας 13 Ιουλίου κατά τον κατάπλου επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου στο λιμάνι της Πάτρας.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, η 77χρονη, υπήκοος Ιταλίας, έπεσε ενώ κατευθυνόταν προς όχημα στο γκαράζ του πλοίου, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο πρόσωπο και στο χέρι.

Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τη μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας» για την παροχή των απαραίτητων ιατρικών φροντίδων.

Αφού της παρασχέθηκε η απαιτούμενη περίθαλψη, η 77χρονη πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο, ενώ για το περιστατικό ενημερώθηκε και επιλήφθηκε το Β' Λιμενικό Τμήμα Πάτρας.

Διαβάστε επίσης