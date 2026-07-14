Λαμία: Ηλικιωμένη κατέρρευσε και πέθανε ενώ περπατούσε – Δεν κατάφεραν να την επαναφέρουν

Η 80χρονη κατέρρευσε ξαφνικά ενώ περπατούσε στο κέντρο της Λαμίας – Παρά τις προσπάθειες πολιτών και διασωστών, η γυναίκα κατέληξε

Newsbomb

Λαμία: Ηλικιωμένη κατέρρευσε και πέθανε ενώ περπατούσε – Δεν κατάφεραν να την επαναφέρουν
Φωτογραφία αρχείου.
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα (14/07) στο κέντρο της Λαμίας, καθώς μία 80χρονη γυναίκα κατέρρευσε την ώρα που περπατούσε και δυστυχώς παρά τις προσπάθειες πολλών ανθρώπων που βρίσκονταν στο σημείο και προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες, δεν επανήλθε στη ζωή.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 12:30, στη συμβολή των οδών Χατζοπούλου και Βύρωνος.

lamia.jpg

Η άτυχη γυναίκα αισθάνθηκε αδιαθεσία και η ανιψιά της πήγε να ζητήσει νερό από καφετέρια. Μέχρι να της πάει το νερό, είχε σωριαστεί στο πεζοδρόμιο, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες που μίλησαν στο lamiareport.gr.

Πελάτες και ο ιδιοκτήτης της καφετέριας έσπευσαν να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες, κάνοντας ΚΑΡΠΑ, ενώ οι προσπάθειες ανάνηψης συνεχίστηκαν από τον καρδιολόγο, Γιάννη Συκιώτη, με την παρουσία και της μικροβιολόγου, Μαρίας Ψαρρά, που κατάλαβαν ότι κάτι σοβαρό συνέβη και έφτασαν άμεσα στο σημείο.

Πολύ γρήγορα δύο ασθενοφόρα με απινιδωτή έφτασαν κοντά στην ηλικιωμένη και συνέχισαν τις προσπάθειες να την επαναφέρουν. Δυστυχώς όμως, παρά τις επίμονες προσπάθειες και των διασωστών, η ηλικιωμένη γυναίκα δεν επανήλθε και στο Νοσοκομείο Λαμίας διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Το πιθανότερο είναι η ανακοπή καρδιάς.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:28ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στο Ύπατο της Θήβας – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

15:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μεταβιβάσεις ακινήτων: 4 νέα μέτρα για να γίνει πιο γρήγορη η διαδικασία

15:17ΕΛΛΑΔΑ

Οργή για τον δήμαρχο Αργους που υπερασπίστηκε τους αστυνομικούς και τους 21 πυροβολισμούς που σκότωσαν ένα αυτιστικό παιδί

15:16ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο της Βακτριανής: Ο θησαυρός των 22.000 χρυσών ευρημάτων που εξαφανίστηκε ξανά

15:07ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες - Βάσεις: Πιθανώς νωρίτερα φέτος, δήλωσε η Σοφία Ζαχαράκη

15:06ΚΟΣΜΟΣ

«Θα γίνει πειρατής»: Ο Λούλα κατακεραυνώνει τον Τραμπ για τα διόδια 20% στα Στενά του Ορμούζ

15:04ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης προς τράπεζες: Υπάρχει ρευστότητα που πρέπει να μετατραπεί σε ανάπτυξη

15:01ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Προφυλακίστηκαν οι δύο από τους τρεις συλληφθέντες για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα - Προθεσμία για αύριο έλαβε ο τρίτος κατηγορούμενος

15:00ΥΓΕΙΑ

Βακτήρια από περιοδοντίτιδα μπορεί να οδηγήσουν σε στένωση αορτικής βαλβίδας

14:56ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Φωτιά κοντά στις αρχαιότητες της Κνωσού – Εκκενώθηκε ο αρχαιολογικός χώρος

14:55ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Πράκτορας της ICE πυροβόλησε και σκότωσε 26χρονο Κολομβιανό στο Μέιν - Η δεύτερη δολοφονική επίθεση σε μία εβδομάδα

14:49ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Ηλικιωμένη κατέρρευσε και πέθανε ενώ περπατούσε – Δεν κατάφεραν να την επαναφέρουν

14:41ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς - νεκρό ζευγάρι: «Έχασα το κορίτσι μου» έλεγε ουρλιάζοντας η μητέρα της 24χρονης - Τους εντόπισε στο γκαράζ ο πατέρας του 28χρονου

14:36ΚΟΣΜΟΣ

Τα ελληνικά Rafale στον γαλλικό ουρανό για την παρέλαση για την Ημέρα της Βαστίλης

14:33ΚΟΣΜΟΣ

Ημέρα της Βαστίλλης: Το Παρίσι έστειλε μήνυμα ευρωπαϊκής ενότητας - Δείτε βίντεο και φωτό από τους εορτασμούς

14:18ΕΛΛΑΔΑ

«Στην αγαπημένη μας μαθήτρια, καλό παράδεισο» – Θλίψη στο τελευταίο «αντίο» στην 15χρονη αθλήτρια του ΠΑΟΚ, Άννα – Μαρία

14:14ΚΟΣΜΟΣ

Βερολίνο: 68χρονος κατηγορείται για περισσότερους από 22 βιασμούς - Νάρκωνε και βιντεοσκοπούσε τις πράξεις του

14:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανεξαρτητοποιήθηκε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος - Κρατάει την έδρα

14:07ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Αλιβέρι: Δεύτερο 112 για εκκένωση του Προφήτη Ηλία – Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις

14:04ΚΟΣΜΟΣ

Απειλητικές δηλώσεις Μπαχτσελί: Ακατάλληλες οι δηλώσεις Μητσοτάκη - Γνωρίζουμε τη δύναμη των πυραύλων μας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:41ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς - νεκρό ζευγάρι: «Έχασα το κορίτσι μου» έλεγε ουρλιάζοντας η μητέρα της 24χρονης - Τους εντόπισε στο γκαράζ ο πατέρας του 28χρονου

12:31ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς-νεκρό ζευγάρι: Είχαν αναμμένη μηχανή για να δουλεύει το aircondition μέσα σε κλειστό γκαράζ και πέθαναν από τις αναθυμιάσεις

11:48ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Αυγούστου - Πρόγνωση με βάση 400 πιθανά σενάρια από 8 κέντρα

13:17ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς – «Η κοπέλα έμοιαζε να κοιμάται»: Μαρτυρία για τους δύο νεκρούς νεαρούς μέσα σε αυτοκίνητο

06:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Μάχη» των μετεωρολογικών μοντέλων για το τρίτο δεκαήμερο του Ιουλίου – Τι προβλέπουν το αμερικανικό GFS και το ευρωπαϊκό ECMWF

10:25ΕΛΛΑΔΑ

«Περνάω την πόρτα των επειγόντων 16.19, ενώ το βραχιολάκι εξεδόθη 16.03»: Ανάρτηση ασθενούς για τα Επείγοντα στο «Γεννηματάς» και η αντίδραση Άδωνι

14:18ΕΛΛΑΔΑ

«Στην αγαπημένη μας μαθήτρια, καλό παράδεισο» – Θλίψη στο τελευταίο «αντίο» στην 15χρονη αθλήτρια του ΠΑΟΚ, Άννα – Μαρία

09:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μέτρα ΔΕΘ: Αυξήσεις - έκπληξη στις συντάξεις - Τι θα πάρουν μικρομεσαίοι, επαγγελματίες, νοικοκυριά - Ο χρόνος των εκλογών

15:17ΕΛΛΑΔΑ

Οργή για τον δήμαρχο Αργους που υπερασπίστηκε τους αστυνομικούς και τους 21 πυροβολισμούς που σκότωσαν ένα αυτιστικό παιδί

14:07ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Αλιβέρι: Δεύτερο 112 για εκκένωση του Προφήτη Ηλία – Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις

12:45LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Ποιο δελτίο ειδήσεων τερματίζει πρώτο;

14:00ΕΛΛΑΔΑ

Αθερίδης για τα εύσημα στον Χρυσοχοΐδη για τη Marfin και τα «πυρά» που δέχθηκε: «Το cancel δεν με αφορά»

15:01ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Προφυλακίστηκαν οι δύο από τους τρεις συλληφθέντες για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα - Προθεσμία για αύριο έλαβε ο τρίτος κατηγορούμενος

08:47ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Βρέθηκε ο προμηθευτής των κοτόπουλων που εξετάζονται για τα κρούσματα σαλμονέλας

08:06ΕΛΛΑΔΑ

Άργος: Ανάρτηση υπέρ των αστυνομικών και από τον πρώην δήμαρχο της πόλης: «Αν μπουν σπίτι σας με πιστόλια πάρτε παπά, όχι την ΕΛΑΣ»

12:03ΕΛΛΑΔΑ

Βασιλακόπουλος - ΕΟΔΥ για σαλμονέλα στη Λαμία: «Να μην καταναλωθεί κοτόπουλο για 2-3 ημέρες»

12:29ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στον Λάτα Ευβοίας: 7 αεροσκάφη και 60 πυροσβέστες στο σημείο - Μήνυμα 112

10:47ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα αδείας: Πότε καταβάλλεται στους εργαζόμενους - Πόσα χρήματα θα πάρετε

17:26ΕΛΛΑΔΑ

Δεν έχει απομακρυνθεί ακόμη από το αεροδρόμιο Ζακύνθου το F-16 που έκανε αναγκαστική προσγείωση - Τι «πονοκεφαλιάζει» την Πολεμική Αεροπορία

21:27ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο με θύμα 15χρονη αθλήτρια του ΠΑΟΚ: Ελέγχεται ως ύποπτος ο πατέρας της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ