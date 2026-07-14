Λαμία: Ηλικιωμένη κατέρρευσε και πέθανε ενώ περπατούσε – Δεν κατάφεραν να την επαναφέρουν

Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα (14/07) στο κέντρο της Λαμίας, καθώς μία 80χρονη γυναίκα κατέρρευσε την ώρα που περπατούσε και δυστυχώς παρά τις προσπάθειες πολλών ανθρώπων που βρίσκονταν στο σημείο και προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες, δεν επανήλθε στη ζωή.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 12:30, στη συμβολή των οδών Χατζοπούλου και Βύρωνος.

Η άτυχη γυναίκα αισθάνθηκε αδιαθεσία και η ανιψιά της πήγε να ζητήσει νερό από καφετέρια. Μέχρι να της πάει το νερό, είχε σωριαστεί στο πεζοδρόμιο, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες που μίλησαν στο lamiareport.gr.

Πελάτες και ο ιδιοκτήτης της καφετέριας έσπευσαν να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες, κάνοντας ΚΑΡΠΑ, ενώ οι προσπάθειες ανάνηψης συνεχίστηκαν από τον καρδιολόγο, Γιάννη Συκιώτη, με την παρουσία και της μικροβιολόγου, Μαρίας Ψαρρά, που κατάλαβαν ότι κάτι σοβαρό συνέβη και έφτασαν άμεσα στο σημείο.

Πολύ γρήγορα δύο ασθενοφόρα με απινιδωτή έφτασαν κοντά στην ηλικιωμένη και συνέχισαν τις προσπάθειες να την επαναφέρουν. Δυστυχώς όμως, παρά τις επίμονες προσπάθειες και των διασωστών, η ηλικιωμένη γυναίκα δεν επανήλθε και στο Νοσοκομείο Λαμίας διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Το πιθανότερο είναι η ανακοπή καρδιάς.