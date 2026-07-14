Παρίσι: Ελληνικό άγημα παρέλασε σήμερα στην Αψίδα του Θριάμβου, όπως το 1919

Snapshot Στις 14 Ιουλίου 1919, η Ελλάδα συμμετείχε με επίλεκτο στρατιωτικό άγημα στην Παρέλαση της Νίκης στο Παρίσι, τιμώντας τη συμβολή της στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Στις 14 Ιουλίου 2026, η Ελλάδα παρέλασε ξανά στα Ηλύσια Πεδία για την Ημέρα της Βαστίλης, μαζί με δυνάμεις από 35 χώρες.

Μαχητικά αεροσκάφη Rafale συμμετείχαν στους αεροπορικούς σχηματισμούς πάνω από το Παρίσι κατά τη φετινή παρέλαση.

Η διοργάνωση είχε έντονο γεωπολιτικό χαρακτήρα, με τη συμμετοχή στρατιωτικών από την Ουκρανία και άλλες συμμαχικές χώρες να υπογραμμίζει την ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας. Snapshot powered by AI

Στις 14 Ιουλίου 1919, η Ελλάδα κατέγραψε μία από τις σημαντικότερες στιγμές της νεότερης ιστορίας της, συμμετέχοντας με επίλεκτο στρατιωτικό άγημα στη μεγαλειώδη Παρέλαση της Νίκης στο Παρίσι.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στα Ηλύσια Πεδία, ανήμερα της εθνικής εορτής της Γαλλίας, προς τιμήν των Συμμάχων που επικράτησαν στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, με την παρουσία του ελληνικού στρατού να αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση της συμβολής της χώρας μετά την είσοδό της στον πόλεμο το 1917 στο πλευρό της Αντάντ.

Περισσότερο από έναν αιώνα αργότερα, η ίδια ημερομηνία συνδέει εκ νέου την Ελλάδα με τους εορτασμούς στο Παρίσι. Στις 14 Ιουλίου 2026, η χώρα συμμετείχε στην παρέλαση για την Ημέρα της Βαστίλης, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική παρουσία της σε σημαντικές ευρωπαϊκές στιγμές. Ελληνικό στρατιωτικό άγημα βρέθηκε στα Ηλύσια Πεδία μαζί με δυνάμεις από 35 χώρες, ενώ μαχητικά αεροσκάφη Rafale συμμετείχαν στους αεροπορικούς σχηματισμούς πάνω από τη γαλλική πρωτεύουσα.

Η φετινή διοργάνωση είχε έντονο γεωπολιτικό χαρακτήρα, με τη συμμετοχή στρατιωτικών από την Ουκρανία και άλλες συμμαχικές χώρες να αναδεικνύει την ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας σε μια περίοδο αυξημένων προκλήσεων.

Διαβάστε επίσης