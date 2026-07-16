Οριοθετήθηκε η φωτιά στον Ασπρόπυργο
Είχε σταλεί και SMS ετοιμότητας από το 112
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- Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στο Σοφό Ασπροπύργου.
- Στην κατάσβεση επιχειρούν 47 πυροσβέστες, 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 19 πυροσβεστικά οχήματα και 2 ελικόπτερα.
- Υδροφόρες του δήμου Ασπροπύργου συνδράμουν στην επιχείρηση κατάσβεσης.
- Εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα και τήρηση οδηγιών από τους κατοίκους της περιοχής.
Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στο Σοφό Ασπροπύργου.
Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 47 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 1ης ΕΜΟΔΕ και 19 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα.
Συνδρομή στην επιχείρηση κατάσβεσης παρέχουν υδροφόρες του δήμου Ασπροπύργου. Παράλληλα , στις 19:43 εκδόθηκε μήνυμα από το 112, για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς προκειμένου να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.
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