Χανιά: Τέθηκε υπό έλεγχο φωτιά στην Κίσσαμο

Snapshot Φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτολιβαδική και γεωργική έκταση στα Πλοκαμιανά Κισσάμου, Χανιά.

Στην κατάσβεση συμμετείχαν 45 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, 15 οχήματα και ένα ελικόπτερο.

Στην περιοχή πνέουν άνεμοι έντασης έως 7 μποφόρ.

Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο σύμφωνα με το Συντονιστικό κέντρο. Snapshot powered by AI

Φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτολιβαδικη και γεωργική έκταση στα Πλοκαμιανά Κισσάμου, στα Χανιά, σήμερα το μεσημέρι.

Για την κατάσβεση της επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 19ης ΕΜΟΔΕ με 15 οχήματα, ενώ συνδράμει από αέρος ένα ελικόπτερο.

Σύμφωνα με ενημέρωση του ΑΠΕ-ΜΠΕ από το Συντονιστικό κέντρο, πνέουν άνεμοι εντάσεως έως και τα 7 μποφόρ στην περιοχή, όμως η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο.