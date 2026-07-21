Παπαστεργίου: 4.000 κλήσεις από «έξυπνες κάμερες» μέχρι στιγμής - Το επόμενο 10ήμερο οι νέες 388

Δρομολογείται η πιλοτική λειτουργία ακόμη δύο καμερών τεχνητής νοημοσύνης, αποκάλυψε ο υπουργός

Επιμέλεια - Χρύσα Γρίβα

Παπαστεργίου: 4.000 κλήσεις από «έξυπνες κάμερες» μέχρι στιγμής - Το επόμενο 10ήμερο οι νέες 388
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Περίπου 4.000 κλήσεις για τροχαίες παραβάσεις έχουν βεβαιωθεί μέσω καμερών τεχνητής νοημοσύνης στην Αττική.
  • Τα αρχικά προβλήματα λειτουργίας του συστήματος έχουν αντιμετωπιστεί και πλέον λειτουργεί κανονικά.
  • Μέσα στο επόμενο δεκαήμερο θα τεθούν σε λειτουργία 388 νέες κάμερες που θα βεβαιώνουν παραβάσεις παραβίασης ερυθρού σηματοδότη.
  • Δρομολογείται πιλοτική λειτουργία δύο νέων καμερών που εντοπίζουν πολλαπλές παραβάσεις, όπως μη χρήση κράνους, ζώνης ασφαλείας και χρήση κινητού κατά την οδήγηση.
  • Η καταγραφή παραβάσεων στις λεωφορειολωρίδες γίνεται προς το παρόν μόνο από δέκα κάμερες σε αστικά λεωφορεία.
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Περίπου 4.000 κλήσεις για τροχαίες παραβάσεις έχουν βεβαιώσει οι «έξυπνες κάμερες» που έχουν τοποθετηθεί από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε κεντρικά σημεία της Αττικής, όπως δήλωσε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου το πρωί της Τρίτης στον ΣΚΑΪ.

Ο υπουργός ανέφερε ότι τα προβλήματα που είχαν παρατηρηθεί κατά την έναρξη λειτουργίας του συστήματος έχουν πλέον αντιμετωπιστεί, τονίζοντας ότι «όποια λάθη υπήρξαν έχουν εξαλειφθεί» και πως το σύστημα λειτουργεί πλέον υπό κανονικές συνθήκες.

Αναφερόμενος στις νέες κάμερες της Περιφέρειας Αττικής, ο κ. Παπαστεργίου είπε ότι έχουν ήδη τοποθετηθεί 388 συσκευές και αυτή την περίοδο ολοκληρώνονται οι απαραίτητες ρυθμίσεις στο λογισμικό τους. Όπως εξήγησε, μέσα στις επόμενες δέκα ημέρες θα τεθούν σε πλήρη λειτουργία και σε πρώτη φάση θα βεβαιώνουν αποκλειστικά παραβάσεις παραβίασης ερυθρού σηματοδότη. Ο υπουργός διευκρίνισε ότι οι παραβάσεις καταχωρίζονται αυτόματα στο ενιαίο πληροφοριακό σύστημα, μέσω του οποίου εκδίδονται και αποστέλλονται οι σχετικές κλήσεις.

Παράλληλα, σημείωσε ότι δρομολογείται η πιλοτική λειτουργία ακόμη δύο καμερών τεχνητής νοημοσύνης, έως ότου ολοκληρωθούν οι διαγωνιστικές διαδικασίες για την ευρύτερη ανάπτυξη του συστήματος. Όπως ανέφερε, οι κάμερες αυτές έχουν τη δυνατότητα να εντοπίζουν πολλαπλές παραβάσεις, όπως η μη χρήση κράνους από δικυκλιστές, η μη χρήση ζώνης ασφαλείας και η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση. Οι περίπου 4.000 κλήσεις που έχουν βεβαιωθεί έχουν αποσταλεί στους παραβάτες, ενώ τα όποια προβλήματα είχαν εντοπιστεί κατά το πρώτο διάστημα, έχουν εξαλειφθεί.

Σε ό,τι αφορά τις λεωφορειολωρίδες, ο κ. Παπαστεργίου επισήμανε ότι προς το παρόν η καταγραφή των παραβάσεων γίνεται μόνο από τις δέκα ειδικές κάμερες που έχουν τοποθετηθεί σε αστικά λεωφορεία.

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