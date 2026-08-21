Μεγάλη πυρκαγιά στη Λήμνο - Ήχησε το 112 για εκκένωση περιοχών, μέτωπα και σε Μεσσηνία, Νευροκόπι

Δύσκολη και η σημερινή ημέρα για τις πυροσβεστικές δυνάμεις, καθώς έχουν ξεσπάσε από το μεσημέρι 4 μεγάλες πυρκαγιές, ενώ συνεχή είναι τα μηνύματα του 112 προς τους κατοίκους.

Η πιο μεγάλη είναι η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Θάνος, στη Λήμνο.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 26 πυροσβέστες με 9 οχήματα, ενώ συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

Για την αεροπυρόσβεση επιχειρούν 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Δύο πλωτά του Λιμενικού και ιδιωτικά σκάφη έχουν κινητοποιηθεί για τη μεταφορά ατόμων από την παραλία Θάνος, ενώ σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής έχει ξεκινήσει η απομάκρυνση των λουόμενων προς ασφαλές σημείο.

Πρόκειται για 59 άτομα που μεταφέρονται με το Λιμενικό.

Στο νησί σπεύδει επίσης με ελικόπτερο μια ομάδα πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ.

Λίγο μετά τις 15:30 ήχησε στην περιοχή και το 112 ενημερώνοντας τους κατοίκους και όσους βρίσκονται στην περιοχή να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Λίγο αργότερα με νέο μήνυμα του 112 καλούνται οι πολίτες να εκκενώσουν τις περιοχές Αγία Παρασκευή και Προφήτη Ηλία.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Αγία_Παρασκευή και #Προφήτης_Ηλίας της Περιφερειακής Ενότητας #Λήμνου απομακρυνθείτε προς #Μύρινα



‼️Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχώνℹ️ ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) August 21, 2026

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από το LemnosReport, η φωτιά ξεκίνησε από σκουπίδια μέσα στον χώρο της χωματερής, ωστόσο στη συνέχεια επεκτάθηκε και εκτός της έκτασης του ΧΥΤΑ, γεγονός που έχει προκαλέσει την άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Φωτιά στη Μεσσηνία - Πέντε ενάερια μέσα συνδράμουν από αέρος για την κατάσβεση, ήχησε το 112

Φωτιά εκδηλώθηκε και σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μεσοχώρι Μεσσηνίας το μεσημέρι της Παρασκευής.

Κινητοποιήθηκαν 48 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 17 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο για την κατάσβεση. Συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες του Δήμου.

Στις 15:51 εστάλη μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στην περιοχή να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Περί τις 16.40 η πυρκαγιά ήταν χωρίς ενεργό μέτωπο.

Φωτιά σε δασική έκταση στο Νευροκόπι - Τέσσερα εναέρια μέσα στη μάχη της κατάσβεσης

Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής σε δασική έκταση, στην περιοχή Κατάφυτο Νευροκοπίου στη Δράμα.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 2ης, 7ης και 21ης ΕΜΟΔΕ, 2 οχήματα, 2 αεροσκάφι και 2 ελικόπτερα.

Φωτιά σε δάσος στη Νερομάνα Αιτωλοακαρνανίας - Ήχησε το 112 για ετοιμότητα

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής σε δάσος στη Νερομάνα Αιτωλοακαρνανίας.

Για την κατάβεση κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα, 1 αεροσκάφος και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

Στις 15:43 ήχησε και το 112 καλώντας τους κατοίκους και όσους βρίσκονται στην περιοχή να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Πυρκαγιά στα Τρίκαλα στην περιοχή Γενέσι - Επιχειρούν και εναέρια μέσα

Πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Γενέσι Τρικάλων, σήμερα 21 Αυγούστου 2026, περίπου στις 15:00.

Επί τόπου επιχειρούν 40 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 αεροσκάφη.

Στην επιχείρηση συνδράμει με μηχανήματα έργου και υδροφόρες ο Δήμος Τρικκαίων.

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