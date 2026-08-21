Σοβαρό τροχαίο έξω από τη Λάρισα – Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με φορτηγό

Snapshot Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στον δρόμο Λάρισας – Τρικάλων μεταξύ ΙΧ και φορτηγού.

Το μπροστινό μέρος του ΙΧ καταστράφηκε ολοσχερώς από τη σύγκρουση.

Και οι δύο οδηγοί είναι καλά στην υγεία τους.

Στο σημείο επενέβησαν πυροσβεστική και αστυνομία.

Προκλήθηκε μποτιλιάρισμα λόγω του οχήματος που βρέθηκε στο κέντρο του οδοστρώματος. Snapshot powered by AI

Σε άμορφη μάζα σιδερικών μετατράπηκε το μπροστινό μέρος ενός ΙΧ μετά από τροχαίο που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (21/8), κάτω από συνθήκες που διερευνά η Τροχαία Λάρισας, συγκρούστηκε με πλαγιομετωπικά με φορτηγό.

Όπως αναφέρει το onlarissa.gr, το ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 το πρωί στον δρόμο Λάρισας – Τρικάλων όταν το ΙΧ συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με το φορτηγό. Σημειώνεται ότι και οι δύο οδηγοί των οχημάτων είναι καλά στην υγεία τους.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας, ενώ λόγω του οχήματος που βρέθηκε στο κέντρο του οδοστρώματος προκλήθηκε μποτιλιάρισμα στο σημείο.

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