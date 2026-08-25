Εύβοια: Καβγάς σε καφενείο κατέληξε σε εκδικητικό εμπρησμό

Ο συλληφθείς κρατείται και αναμένεται να περάσει το κατώφλι του εισαγγελέα την ερχόμενη Πέμπτη

Γιάννης Καλύβας, Επιμέλεια

Εύβοια: Καβγάς σε καφενείο κατέληξε σε εκδικητικό εμπρησμό
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ένας καβγάς σε καφενείο στο Κυπαρίσσι της Εύβοιας οδήγησε σε εκδικητικό εμπρησμό αυτοκινήτου.
  • Ο δράστης περιέλουσε με εύφλεκτο υγρό το όχημα του αντιπάλου του και έβαλε φωτιά, προκαλώντας ολοκληρωτική καταστροφή.
  • Η Πυροσβεστική επενέβη άμεσα και κατέσβησε τη φωτιά πριν επεκταθεί σε άλλες περιουσίες ή δασική έκταση.
  • Η αστυνομία εντόπισε και συνέλαβε τον ύποπτο στο πλαίσιο του αυτοφώρου.
  • Ο συλληφθείς αναμένεται να απολογηθεί στον εισαγγελέα για εμπρησμό από πρόθεση.
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Απρόσμενες διαστάσεις πήρε ένα επεισόδιο που εκτυλίχθηκε το βράδυ της Κυριακής (23/8) στο Κυπαρίσσι του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων στην Εύβοια.

Όπως αναφέρει το eviathema.gr, όλα ξεκίνησαν από μία ένταση που πυροδοτήθηκε αρχικά σε καφενείο του χωριού, όπου δύο άνδρες ενεπλάκησαν σε έντονη λεκτική αντιπαράθεση.

Η λογομαχία πήρε γρήγορα ανεξέλεγκτες διαστάσεις, με τους πρωταγωνιστές να ανταλλάσσουν βαρύτατες εκφράσεις πριν τελικά αποχωρήσουν προς τις κατοικίες τους.

Η επιστροφή στο σπίτι δεν λειτούργησε κατευναστικά για τον εκνευρισμό του ενός εμπλεκόμενου. Αντίθετα, η κατάσταση κλιμακώθηκε ραγδαία λίγη ώρα αργότερα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο ένας από τους δύο άνδρες εφοδιάστηκε με ένα μπιτόνι που περιείχε εύφλεκτο υγρό και αφού προσέγγισε την οικία του ατόμου με το οποίο είχε διαπληκτιστεί νωρίτερα και προέβη σε μια ακραία πράξη αντεκδίκησης. Περιέλουσε το σταθμευμένο όχημα με τη βενζίνη και του έβαλε φωτιά, με συνέπεια το αυτοκίνητο να τυλιχθεί άμεσα στις φλόγες.

Η αντίδραση των αρχών ήταν άμεση μόλις δέχθηκαν την κλήση για το συμβάν. Στην περιοχή έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χαλκίδας, υποστηριζόμενες από στελέχη του τοπικού κλιμακίου Ψαχνών, προκειμένου να κατασβέσουν την πυρκαγιά προτού επεκταθεί σε παρακείμενες ιδιοκτησίες ή δασική έκταση. Παρά την έγκαιρη επέμβασή τους, η ένταση της φωτιάς ήταν τέτοια που το όχημα υπέστη καθολική καταστροφή.

Ταυτόχρονα, στο Κυπαρίσσι μετέβησαν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Διρφύων Μεσσαπίων. Αφού συγκέντρωσαν τις μαρτυρίες για την αλληλουχία των γεγονότων, εντόπισαν τον υπαίτιο της εμπρηστικής ενέργειας και προχώρησαν στην άμεση σύλληψή του στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Ο συλληφθείς κρατείται και αναμένεται να περάσει το κατώφλι του εισαγγελέα την ερχόμενη Πέμπτη, προκειμένου να απολογηθεί επισήμως για τις πράξεις του και να αντιμετωπίσει τις ποινικές διώξεις για εμπρησμό από πρόθεση.

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