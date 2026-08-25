Θεσσαλονίκη: Πυρκαγιά σε δασική έκταση στον Δήμο Αλμωπίας - Επιχειρεί ένα ελικόπτερο

Ο δήμος Αλμωπίας συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες

Σωτήρης Σκουλούδης, Επιμέλεια

Θεσσαλονίκη: Πυρκαγιά σε δασική έκταση στον Δήμο Αλμωπίας - Επιχειρεί ένα ελικόπτερο
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Κτυπημένα του Δήμου Αλμωπίας Πέλλας . Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 16:40

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 34 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ με 9 οχήματα, καθώς και 1 ελικόπτερο.

Ο δήμος Αλμωπίας συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πέλλας .

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:28ΚΟΣΜΟΣ

«Τα ισραηλινά στρατεύματα θα παραμείνουν στη Νότια Συρία» λέει ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς

19:24ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Φωτιά τώρα στους Παρανύμφους Ηρακλείου – Άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

19:20ΚΟΣΜΟΣ

Ο Καναδάς θα επιβάλει δασμούς από 15% έως 50% σε αμερικανικά προϊόντα από τις 8 Σεπτεμβρίου

19:18ΕΘΝΙΚΑ

Συνεχίζεται η τουρκική παραβατικότητα στο Αιγαίο, τρεις παραβιάσεις από UAV

19:12ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Φυλάκισαν εικαστικό για... «προκλητικά» γλυπτά για τον Μάο Τσε Τουνγκ

19:11ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Απειλεί να μετονομάσει τη Λίμνη Οντάριο σε «Λίμνη Αμερικής» 

19:11ΕΛΛΑΔΑ

Πώς «μαρκάρουν» οι διαρρήκτες τα άδεια σπίτια - Το σημάδι με τη σιλικόνη - Πώς να προστατευτείτε

19:00ΚΟΣΜΟΣ

Αναχώρησε από τη Μόσχα το στρατιωτικό αεροσκάφος που μεταφέρει τον διευθυντή της CIA

18:42ΚΟΣΜΟΣ

Μοντάνα: Πολλοί νεκροί μετά από πυροβολισμούς και φωτιά σε σπίτι – Νεκρός ο δράστης

18:35ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Ο λόγος που ο αρχηγός της CIA Τζον Ράτκλιφ πήγε στη Μόσχα

18:32ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη στα Κατεχόμενα ο ύποπτος για τη δολοφονία Ζαμπούνη και την υπόθεση της Greek Mafia

18:29ΕΛΛΑΔΑ

Νέες καραβιές μεταναστών νότια της Κρήτης – Συνολικά 113 άτομα εντοπίστηκαν σε δύο λέμβους

18:25ΕΛΛΑΔΑ

«Πιθανότατα είναι νεκρός», λέει ο γιος του 66χρονου επιχειρηματία που έπεσε από το σκάφος στη θάλασσα - Ποιος παρακολουθούσε την πορεία του καταμαράν

18:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Σε νέα υψηλά 17 ετών - Ποιες μετοχές ξεχώρισαν

18:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θεοδωρικάκος: Στόχος η ενίσχυση του εισοδήματος των οικογενειών και η στήριξη των επενδύσεων

18:20ΚΟΣΜΟΣ

Βρυξέλλες: Πυρά με καλάσνικοφ έξω από σιδηροδρομικό σταθμό - Κραυγή αγωνίας από τον δήμαρχο - «Πρέπει κάποιος να έρθει να μας βοηθήσει»

18:19ΕΛΛΑΔΑ

Αυξάνονται οι Αμερικανοί που έρχονται στην Ελλάδα για εξωσωματική γονιμοποίηση

18:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δούκας για Κυψέλη: «Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα – Θέλουμε να προχωρήσουν τα έργα του Μετρό με ασφάλεια»

18:11ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Πυρκαγιά σε δασική έκταση στον Δήμο Αλμωπίας - Επιχειρεί ένα ελικόπτερο

18:08ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Αποναρκοθετήθηκαν πλήρως τα Στενά του Ορμούζ - «Το Ιράν να μην τοποθετήσει νέες νάρκες»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:01ΕΛΛΑΔΑ

Κουφονήσια: Νεκρή γυναίκα που βούτηξε στη θάλασσα από ημερόπλοιο

09:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη των Ιταλών μετεωρολόγων για τον Σεπτέμβριο στην Ελλάδα - Ο ρόλος του «Ισλανδικού χαμηλού»

11:10ΚΟΣΜΟΣ

Βρέθηκαν κηλίδες αίματος στο ιστιοφόρο του Ισπανού επιχειρηματία που χάθηκε στα νερά της Πύλου - Τα κενά στη μαρτυρία της συζύγου

15:35ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Δημήτρης Κόκοτας σε ηλικία 57 ετών

10:42ΕΛΛΑΔΑ

Τι υποστήριξε ο σύζυγός της παρουσιάστριας μετά τη σύλληψή του - «Ναι τσακωθήκαμε...»

18:25ΕΛΛΑΔΑ

«Πιθανότατα είναι νεκρός», λέει ο γιος του 66χρονου επιχειρηματία που έπεσε από το σκάφος στη θάλασσα - Ποιος παρακολουθούσε την πορεία του καταμαράν

18:32ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη στα Κατεχόμενα ο ύποπτος για τη δολοφονία Ζαμπούνη και την υπόθεση της Greek Mafia

16:51ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε δάσος της Σαλαμίνας - Μεγάλη πυροσβεστική κινητοποίηση - Μήνυμα για εκκενώσεις από το 112

15:49ΕΛΛΑΔΑ

Ήχησε το 112 τώρα στην Κερατέα - Εντολή για εκκένωση στην Αγ. Μαρίνα και Τσονίμα - «Στα 20 μέτρα από τα σπίτια» η φωτιά λέει ο δήμαρχος - Ενισχύονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις

15:03ΕΛΛΑΔΑ

Απειλές σε οικογένεια τουριστών από οδηγό ταξί: Ζήτησε €600 για κούρσα από αεροδρόμιο προς Αθήνα!

09:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται και δεύτερο κύμα ακραίας ζέστης - Πότε θα ξεκινήσει

18:04ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιές τώρα: Έξι πύρινα μέτωπα σε εξέλιξη - Μάχη με τις φλόγες σε Σαλαμίνα, Λαύριο, Βοιωτία, Κρήτη και Πέλλα

12:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρυσοχοΐδης: Οι παλιές ταυτότητες ουσιαστικά δεν ισχύουν – Τι είπε για τα διαθέσιμα ραντεβού σε Αστυνομικά Τμήματα

17:18ΚΟΣΜΟΣ

Ένα βήμα πριν την έξοδο ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία Μπάρακ - Η «κόντρα» με την Λάρα Λούμερ - «Βρείτε κάποιον που δεν θα υπερασπίζεται τα τουρκικά συμφέροντα αλλά τα αμερικάνικα»

13:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Δεν θα στείλουμε ξανά τον λογαριασμό στα παιδιά μας»: Ο Πιερρακάκης εξηγεί γιατί η κυβέρνηση προχωράει σε πρόωρη αποπληρωμή χρέους – Η «παγίδα» του 2032

17:54ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Φωτιά τώρα στον Άγιο Βλάσιο – Καίει σε χαμηλή βλάστηση, ήχησε το «112» για ετοιμότητα

15:56ΕΛΛΑΔΑ

Η βόλτα 5 παιδιών κατέληξε σε τραγωδία: Πώς έγινε το δυστύχημα με θύμα 17χρονη στα Άνω Λιόσια - Στη ΜΕΘ με κατάγματα συνομήλική της

17:18ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στη Σαλαμίνα: 112 για εκκένωση δύο περιοχών

17:07ΚΟΣΜΟΣ

25.000 αγελάδες στην Ισπανία «απολαμβάνουν» μουσική και δροσιά

18:35ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Ο λόγος που ο αρχηγός της CIA Τζον Ράτκλιφ πήγε στη Μόσχα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ