Θεσσαλονίκη: Πυρκαγιά σε δασική έκταση στον Δήμο Αλμωπίας - Επιχειρεί ένα ελικόπτερο
Ο δήμος Αλμωπίας συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες
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Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Κτυπημένα του Δήμου Αλμωπίας Πέλλας . Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 16:40
Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 34 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ με 9 οχήματα, καθώς και 1 ελικόπτερο.
Ο δήμος Αλμωπίας συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πέλλας .
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