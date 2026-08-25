Κρήτη: Φωτιά τώρα στους Παρανύμφους Ηρακλείου – Άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Νέος συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τρίτης (25/08) στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, αυτήν τη φορά για φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή των Παρανύμφων, στον Δήμο Αρχανών – Αστερουσίων, νότια του Ηρακλείου Κρήτης.

Πρόκειται για πυρκαγιά μικρής έκτασης, ωστόσο, οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή, έχουν θέσει σε αυξημένη εγρήγορση την Πυροσβεστική, καθώς υπάρχει κίνδυνος οι φλόγες να επεκταθούν τάχιστα.

Πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν κινητοποιηθεί και επιχειρούν άμεσα στο σημείο, με στόχο να περιορίσουν την εστία προτού λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις. Αυτήν την ώρα, επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 ελικόπτερα.