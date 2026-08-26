Φωτιά τώρα σε χαμηλή βλάστηση στη Μουσθένη Παγγαίου

Φωτιά σε έκταση με χαμηλή βλάστηση εκδηλώθηκε την Τετάρτη (26/08) στην περιοχή της Μουσθένης του Δήμου Παγγαίου.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 20:45. Άμεσα κινητοποιήθηκαν για την κατάσβεση 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα.

Στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμει ο Δήμος Παγγαίου, διαθέτοντας μηχάνημα έργου και υδροφόρες.

Παράλληλα, για τη διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσης της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Καβάλας.