Φωτιά τώρα σε χαμηλή βλάστηση στη Μουσθένη Παγγαίου
Άμεση κινητοποίηση για την κατάσβεση της πυρκαγιάς
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Φωτιά σε έκταση με χαμηλή βλάστηση εκδηλώθηκε την Τετάρτη (26/08) στην περιοχή της Μουσθένης του Δήμου Παγγαίου.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 20:45. Άμεσα κινητοποιήθηκαν για την κατάσβεση 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα.
Στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμει ο Δήμος Παγγαίου, διαθέτοντας μηχάνημα έργου και υδροφόρες.
Παράλληλα, για τη διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσης της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Καβάλας.
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