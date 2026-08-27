Τρεις διασώσεις από την Πυροσβεστική – Περιπέτεια για πεζοπόρους σε Μαγνησία, Θάσο, Κόνιτσα

Πέντε πεζοπόροι χρειάστηκαν τη συνδρομή των πυροσβεστών μέσα σε λίγες ώρες

Γιάννης Νικηφοράκης, Επιμέλεια

Τρεις διασώσεις από την Πυροσβεστική – Περιπέτεια για πεζοπόρους σε Μαγνησία, Θάσο, Κόνιτσα
ΕΛΛΑΔΑ
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Τρεις επιχειρήσεις παροχής βοήθειας σε πεζοπόρους πραγματοποιήθηκαν σήμερα (27/08) από δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σε Μαγνησία, Θάσο και Κόνιτσα.

Στην περιοχή της Φακίστρας, στη Δημοτική Ενότητα Μουρεσίου του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου, επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα από την 8η ΕΜΑΚ και την Πυροσβεστική Υπηρεσία Βόλου, προκειμένου να συνδράμουν 22χρονη αλλοδαπή. Η γυναίκα, σύμφωνα με πληροφορίες, αισθάνθηκε αδιαθεσία κατά τη διάρκεια πεζοπορίας. Μετά την κλήση στο «112» και τον άμεσο γεωεντοπισμό της, οι πυροσβέστες την προσέγγισαν και τη μετέφεραν σε ασφαλές σημείο, όπου την παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Η επιχείρηση ξεκίνησε περίπου στις 15:30 και ολοκληρώθηκε το απόγευμα.

Λίγη ώρα αργότερα, περίπου στις 16:30, σήμανε συναγερμός για δύο αλλοδαπούς περιπατητές, μια 21χρονη και έναν 27χρονο, στην περιοχή Κοράκια της Θάσου. Οι δύο πεζοπόροι είχαν αποπροσανατολιστεί κατά τη διάρκεια της διαδρομής. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν τρεις πυροσβέστες με ένα όχημα από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Θάσου. Οι πυροσβέστες εντόπισαν τους δύο περιπατητές και τους μετέφεραν σε ασφαλές σημείο, ολοκληρώνοντας την επιχείρηση το απόγευμα.

Παράλληλα, επιχείρηση πραγματοποιήθηκε και στην περιοχή κοντά στην Ιερά Μονή Παναγίας Στομίου, στη Δημοτική Ενότητα Κόνιτσας. Μία 58χρονη ημεδαπή τραυματίστηκε στο κάτω άκρο κατά τη διάρκεια πεζοπορίας, με αποτέλεσμα να χρειαστεί τη συνδρομή της Πυροσβεστικής. Στο σημείο έσπευσαν τρεις πυροσβέστες με ένα όχημα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κόνιτσας. Η γυναίκα τοποθετήθηκε σε φορείο, μεταφέρθηκε με ασφάλεια σε προσβάσιμο σημείο και στη συνέχεια παραδόθηκε σε πλήρωμα του ΕΚΑΒ.

Σε όλες τις περιπτώσεις, η άμεση ενημέρωση μέσω του «112» και ο γεωεντοπισμός των περιστατικών συνέβαλαν στην ταχεία κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

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