Χανιά - Κίσσαμος: Απείλησε τον αδελφό του με καραμπίνα μπροστά στο ανήλικο ανιψάκι του

Στη σύλληψη ενός 38χρονου άνδρα προχώρησαν χθες οι Αστυνομικές αρχές σε χωριό της Κισσάμου, όταν απείλησε τον αδελφό του με χρήση όπλου

Σύμφωνα με το zapranews.gr, το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης, όταν τα δύο αδέλφια λογομάχησαν, για άγνωστο λόγο, με τον έναν εξ αυτών όμως, να πηγαίνει στο σπίτι του και να επιστρέφει κρατώντας μια κυνηγετική καραμπίνα, και απειλώντας τον αδελφό του.

Μάλιστα, το περιστατικό έγινε μπροστά στα μάτια του ανήλικου παιδιού του θύματος.

Ο δράστης συνελήφθη από τις Αστυνομικές αρχές, ενώ το όπλο κατασχέθηκε.