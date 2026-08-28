Νεκρός 76χρονος στους Αγίους Αναργύρους - Τον παρέσυρε 28χρονη με το αυτοκίνητό της

Οι Αρχές διερευνούν πλέον τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η θανατηφόρα παράσυρση

Δημήτρης Δρίζος, Επιμέλεια

Νεκρός 76χρονος στους Αγίους Αναργύρους - Τον παρέσυρε 28χρονη με το αυτοκίνητό της
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ένας 76χρονος άνδρας παρασύρθηκε και τραυματίστηκε σοβαρά από αυτοκίνητο στους Αγίους Αναργύρους το βράδυ της Πέμπτης.
  • Ο ηλικιωμένος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Νίκαιας όπου υπέκυψε στα τραύματά του.
  • Η 28χρονη οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη και δεν βρέθηκε υπό την επήρεια αλκοόλ κατά τον αρχικό έλεγχο.
  • Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες του δυστυχήματος και η οδηγός αντιμετωπίζει κατηγορία ανθρωποκτονίας από αμέλεια.
  • Το περιστατικό αναδεικνύει το ζήτημα της οδικής ασφάλειας στους δρόμους της Αττικής.
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Τραγική κατάληξη είχε η παράσυρση ενός 76χρονου άνδρα από αυτοκίνητο το βράδυ της Πέμπτης στους Αγίους Αναργύρους.

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 21:00, περίπου στις 21:20, στη Λεωφόρο Δημοκρατίας, στο ρεύμα προς τη Λεωφόρο Κηφισού, στο ύψος της συμβολής με την οδό Κορωναίου.

Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το Ι.Χ. που οδηγούσε 28χρονη γυναίκα παρέσυρε τον ηλικιωμένο άνδρα, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά.

Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και οι διασώστες παρέλαβαν τον 76χρονο, μεταφέροντάς τον στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του.

Η νεαρή οδηγός συνελήφθη από τις Αρχές με τη διαδικασία του αυτοφώρου. Κατά τον έλεγχο αλκοολομέτρησης δεν προέκυψε κατανάλωση αλκοόλ, ενώ για τις ανάγκες της προανάκρισης αναμένεται να πραγματοποιηθεί και αιμοληψία.

Οι Αρχές διερευνούν πλέον τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η θανατηφόρα παράσυρση. Η 28χρονη αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του αυτοφώρου, αντιμέτωπη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια.

Το νέο θανατηφόρο τροχαίο προστίθεται στη μακρά λίστα των δυστυχημάτων που σημειώνονται στους δρόμους της Αττικής, επαναφέροντας στο προσκήνιο το ζήτημα της οδικής ασφάλειας.

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