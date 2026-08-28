Πύργος: Νεκρός 70χρονος εντοπίστηκε σε πηγάδι στην αυλή της κατοικίας του

Snapshot Το περιστατικό έγινε γνωστό την Παρασκευή 28 Αυγούστου από συγγενικά του πρόσωπα.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις του Πύργου ανέλαβαν την ανάσυρσή του από το πηγάδι.

Ο άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Snapshot powered by AI

Τραγικό τέλος είχε η αναζήτηση ενός 70χρονου άνδρα στον Πύργο, καθώς βρέθηκε νεκρός μέσα σε πηγάδι που βρίσκεται στον χώρο γύρω από το σπίτι του.

Το περιστατικό έγινε γνωστό την Παρασκευή 28 Αυγούστου, όταν συγγενικά του πρόσωπα τον εντόπισαν μέσα στο πηγάδι και ενημέρωσαν άμεσα τις Αρχές για το συμβάν.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, στην περιοχή έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις του Πύργου, οι οποίες ανέλαβαν την επιχείρηση για την ανάσυρση του άνδρα από το σημείο.

Παρά την κινητοποίηση των Αρχών, ο 70χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.