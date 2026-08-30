Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Κρήτη, Κάρπαθο και Κάσο

Ποιες περιοχές τίθενται σε «Red Code»

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Κρήτη, Κάρπαθο και Κάσο
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Αύριο προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 4) στην Κρήτη (ΠΕ Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου), την Κάρπαθο και την Κάσο, με ενεργοποίηση του «Red Code».
  • Ο Εθνικός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας τίθεται σε πλήρη κινητοποίηση με ανθρώπινο δυναμικό και μέσα για την αντιμετώπιση και τη διαχείριση εκτάκτων αναγκών.
  • Οι δήμοι και περιφέρειες καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά και Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα για την ετοιμότητα και αντιμετώπιση των κινδύνων.
  • Το προσωπικό της Πυροσβεστικής παραμένει σε μερική επιφυλακή, ενώ αυξάνονται οι περιπολίες εναέριας επιτήρησης και από άλλες δυνάμεις, και εφαρμόζεται το 2ο στάδιο επιχειρησιακής ετοιμότητας.
  • Η Πυροσβεστική απευθύνει έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν επικίνδυνες ενέργειες στην ύπαιθρο και να ενημερώνονται από επίσημες πηγές, καλώντας σε άμεση ειδοποίηση σε περίπτωση πυρκαγιάς στον αριθμό 199.
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Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται αύριο για περιοχές της Κρήτης, την Κάρπαθο και την Κάσο, σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Ειδικότερα, πολύ υψηλός κίνδυνος προβλέπεται αύριο για τις εξής περιοχές:

  • Περιφέρεια Κρήτης (ΠΕ Ρεθύμνου, ΠΕ Ηρακλείου, ΠΕ Λασιθίου)
  • Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΕ Καρπάθου)

Για το λόγο αυτό σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code» τίθενται αύριο οι ακόλουθες περιοχές:

  • Οι Περιφερειακές Ενότητες Ηρακλείου, Λασιθίου και Ρεθύμνου της Περιφέρειας Κρήτης
  • Η Περιφερειακή Ενότητα Καρπάθου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, στην κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) ο Εθνικός Μηχανισμός τίθεται σε πλήρη κινητοποίηση, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό και τα αντίστοιχα προς τις ανάγκες, υλικά και μέσα για την ετοιμότητα ενόψει επαπειλούμενου κινδύνου, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση καταστροφικού φαινομένου και δρομολογούνται δράσεις βραχείας αποκατάστασης, αρωγής και υποστήριξης, για τη μετρίαση των επιπτώσεων καταστροφής.

Στο πλαίσιο των παραπάνω, οι Δήμοι και οι Περιφέρειες σε αυτές τις περιοχές καλούνται, όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση, να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (ΤΕΣΟΠΠ) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (ΠΕΣΟΠΠ) αντίστοιχα, προκειμένου να εξετάσουν θέματα που συνδέονται με την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Επιπρόσθετα, το προσωπικό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών των παραπάνω Περιφερειακών Ενοτήτων παραμένει σε μερική επιφυλακή, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες υπηρεσιακές απαιτήσεις, που πιθανόν να προκύψουν λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς (κατηγορία κίνδυνου 4).

Ακόμη, εξακολουθεί να εφαρμόζεται το 2ο στάδιο επιχειρησιακής ετοιμότητας του ΠΣ και θα αυξηθούν οι περιπολίες εναέριας επιτήρησης, καθώς και οι περιπολίες από πυροσβεστικές, αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις.

Ταυτόχρονα, για αυτές τις περιοχές παραμένει σε ισχύ το σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με το οποίο, μεταξύ άλλων, προβλέπεται, η εφαρμογή του μέτρου της προληπτικής απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και «ευπαθείς» περιοχές.

Παράλληλα, η Πυροσβεστική απευθύνει έκκληση στους πολίτες:

1. Να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κά. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

2. Να παρακολουθούν τις πληροφορίες για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών που είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα και στους επίσημους λογαριασμούς του Πυροσβεστικού Σώματος, στο Facebook και στο Χ.

3. Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

Τέλος, η Πυροσβεστική καλεί όλους τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.civilprotection.gr.

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