Χανιά: «Δεν χωράει άλλους» ο Μπάλος – Βίντεο που κάνουν τον «γύρο» του διαδικτύου

Όταν η μοναδικού κάλλους περιοχή Natura στη δυτική Κρήτη δεν χωρά άλλους

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Χανιά: «Δεν χωράει άλλους» ο Μπάλος – Βίντεο που κάνουν τον «γύρο» του διαδικτύου
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο Μπάλος στα Χανιά βιώνει υπερβολική τουριστική πίεση τον Αύγουστο, με συνωστισμό εκατοντάδων επισκεπτών στην περιοχή Natura.
  • Η μεγάλη συγκέντρωση κόσμου ασκεί σημαντική πίεση στο ευαίσθητο οικοσύστημα του Μπάλου, θέτοντας σε κίνδυνο το φυσικό τοπίο.
  • Προτάθηκε σύστημα ελεγχόμενης εισόδου με χρονικές ζώνες και όριο έως 1.200 επισκέπτες ανά τρίωρο για τη διαχείριση της επισκεψιμότητας.
  • Αν το μοντέλο εφαρμοστεί επιτυχώς στον Μπάλο, θα εξεταστεί η επέκταση σε άλλες τουριστικές περιοχές της δυτικής Κρήτης, όπως το Ελαφονήσι.
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Το αδιαχώρητο επικρατεί μέσα στον Αύγουστο στον Μπάλο, έναν από τους δημοφιλέστερους και πολυφωτογραφημένους προορισμούς των Χανίων, με τις εικόνες από την περιοχή να αποτυπώνουν το τεράστιο μέγεθος της τουριστικής πίεσης.

Βίντεο που έχουν δημοσιευτεί στα κοινωνικά δίκτυα, καταγράφουν εκατοντάδες επισκέπτες να συνωστίζονται στο σημείο αποβίβασης, με μία μεγάλη ουρά να σχηματίζεται πάνω στη στενή μεταλλική προβλήτα και κατά μήκος της ακτής.

Τουρίστες με μαγιό, καπέλα και σακίδια περιμένουν για να κινηθούν μέσα από το περιορισμένο πέρασμα, ενώ η εικόνα στο βάθος δείχνει ακόμη μεγαλύτερη συγκέντρωση κόσμου.

Το εντυπωσιακό φυσικό τοπίο του Μπάλου, με τα χαρακτηριστικά τιρκουάζ νερά, μοιάζει να έχει χαθεί μέσα στο πλήθος, καθώς εκατοντάδες άνθρωποι κατακλύζουν την περιοχή.

Με χιουμοριστική διάθεση, ο δημιουργός του βίντεο σχολιάζει στα αγγλικά: Arriving at the natural wonder of Balos Beach in August, δηλαδή «Φτάνοντας στο φυσικό θαύμα της παραλίας του Μπάλου τον Αύγουστο».

Η εικόνα του Μπάλου μέσα στην «καρδιά» του καλοκαιριού επαναφέρει τη συζήτηση για τα όρια της τουριστικής ανάπτυξης σε έναν από τους πλέον εμβληματικούς φυσικούς προορισμούς της Κρήτης. Η αυξημένη επισκεψιμότητα, σε συνδυασμό με τη μεγάλη συγκέντρωση ανθρώπων σε συγκεκριμένες ώρες της ημέρας, δημιουργεί πλέον συνθήκες που ασκούν σημαντική πίεση στο ευαίσθητο οικοσύστημα της περιοχής.

Ο ειδικός σύμβουλος του Δήμου Κισσάμου για θέματα περιβάλλοντος, Γιώργος Κουκουράκης, έχει καταθέσει πρόταση για την εφαρμογή ενός συστήματος ελεγχόμενης εισόδου στον Μπάλο. Σύμφωνα με αυτήν, η επισκεψιμότητα θα μπορούσε να κατανέμεται σε χρονικές ζώνες, με έως και 1.200 επισκέπτες να επιτρέπεται να βρίσκονται στην περιοχή ανά τρίωρο. Μετά την ολοκλήρωση κάθε χρονικής ζώνης και την αποχώρηση των επισκεπτών, θα μπορούσε να ακολουθεί η είσοδος του επόμενου γκρουπ.

Το σύστημα, όπως περιέγραψε ο κ. Κουκουράκης, θα μπορούσε να λειτουργεί ηλεκτρονικά και να περιλαμβάνει τόσο τους επισκέπτες που φτάνουν με ημερόπλοια όσο και εκείνους που επιλέγουν την οδική πρόσβαση, ώστε να υπάρχει σε πραγματικό χρόνο εικόνα για τον αριθμό των ανθρώπων που βρίσκονται στον Μπάλο.

Αν ένα τέτοιο μοντέλο αποδειχθεί αποτελεσματικό στον Μπάλο, θα μπορούσε να εξεταστεί η εφαρμογή του και σε άλλες ιδιαίτερα επιβαρυμένες περιοχές της δυτικής Κρήτης, όπως το Ελαφονήσι. Ωστόσο, η εφαρμογή ενός συστήματος ελεγχόμενης πρόσβασης δεν είναι απλή υπόθεση, καθώς προϋποθέτει τη συνεργασία του Δήμου, της Πολιτείας, των τουριστικών επιχειρήσεων, των ημερόπλοιων και όλων όσοι δραστηριοποιούνται στην περιοχή.

Το μεγάλο στοίχημα είναι πλέον να βρεθεί η ισορροπία ανάμεσα στην πρόσβαση των επισκεπτών και την προστασία ενός οικοσυστήματος που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της φυσικής κληρονομιάς της Κρήτης.

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