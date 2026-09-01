Κλήρωση Τζόκερ σήμερα (1/9): Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 5,8 εκατ. ευρώ

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης 1 Σεπτεμβρίου 2026, η κλήρωση του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 5.800.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση είναι: 10, 20, 28, 30, 44 και Τζόκερ ο αριθμός 17.

Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.