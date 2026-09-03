Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε τρία σταθμευμένα οχήματα στην περιοχή της Πυλαίας - Βίντεο

Snapshot Τρία αυτοκίνητα τυλίχτηκαν στις φλόγες νωρίς το πρωί σε υπαίθριο πάρκινγκ στην περιοχή της Πυλαίας Θεσσαλονίκης.

Η φωτιά ξεκίνησε από ένα όχημα στην περιοχή της Αλλατίνης και επεκτάθηκε σε δύο ακόμη πριν φτάσει η Πυροσβεστική.

Η Πυροσβεστική έφτασε στο σημείο με δύο οχήματα και πέντε πυροσβέστες και έθεσε τη φωτιά υπό έλεγχο γρήγορα.

Δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός από το περιστατικό.

Τα αίτια της φωτιάς παραμένουν άγνωστα και εξετάζονται από το αρμόδιο τμήμα της Πυροσβεστικής. Snapshot powered by AI

Στις φλόγες τυλίχτηκαν τρία αυτοκίνητα νωρίς το πρωί της Πέμπτης, σε υπαίθριο χώρο πάρκινγκ στην Πυλαία Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με το thestival.gr, η φωτιά ξέσπασε σε ένα αυτοκίνητο στην περιοχή της Αλλατίνης, από άγνωστη έως τώρα αιτία.

Πριν προλάβει να φτάσει η Πυροσβεστική, η φωτιά επεκτάθηκε και σε δύο ακόμη αυτοκίνητα, προκαλώντας υλικές ζημιές.

Η Πυροσβεστική κλήθηκε κατά τις 6:45 και έφτασε στο σημείο με δύο οχήματα και πέντε πυροσβέστες, θέτοντας τη φωτιά γρήγορα υπό έλεγχο.

Από το περιστατικό δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός. Τα ακριβή αίτια της φωτιάς ερευνά το αρμόδιο τμήμα της Πυροσβεστικής.

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