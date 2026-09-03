Χαλκιδική: Νεκρός 85χρονος λουόμενος σε παραλία της Σιθωνίας

Snapshot Παρά τις προσπάθειες καρδιοπνευμονικής ανάνηψης από το ΕΚΑΒ, δεν επετεύχθη ανάνηψη.

Ο ηλικιωμένος διακομίσθηκε στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Το Γ΄ Λιμενικό Τμήμα Νέου Μαρμαρά διενεργεί προανάκριση και έχει παραγγείλει νεκροψία-νεκροτομή. Snapshot powered by AI

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε το μεσημέρι 85χρονος από τη θαλάσσια περιοχή «Porfi Beach » Σιθωνίας Χαλκιδικής.

Στον 85χρονο, παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από το προσωπικό του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ με καρδιοπνευμονική ανάνηψη (ΚΑΡΠΑ), με αρνητικά αποτελέσματα.

Στη συνέχεια διακομίσθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Από το Γ΄ Λιμενικό Τμήμα του Νέου Μαρμαρά του Λιμεναρχείου Ιερισσού που διενεργεί την προανάκριση παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.