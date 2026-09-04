Νέα Σμύρνη: Επιτήδειοι βανδάλισαν νηπιαγωγείο - Έσπασαν υπολογιστές και αναποδογύρισαν θρανία

Από τη μανία των δραστών δεν γλίτωσαν ούτε οι ζωγραφιές των νεαρών μαθητών 

Παναγιώτης Βελισσάρης, Επιμέλεια

Νέα Σμύρνη: Επιτήδειοι βανδάλισαν νηπιαγωγείο - Έσπασαν υπολογιστές και αναποδογύρισαν θρανία
ΕΛΛΑΔΑ
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Ένα αδιανότητο περιστατικό ήρθε στο φως της δημοσιότητας καθώς επιτήδειο βανδάλισαν χωρίς κανέναν δισταγμό νηπιαγωγείο στη Νέα Σμύρνη.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ALPHA τον βανδαλισμό και τις ζημιές που υπέστη το νηπιαγωγείο εντόπισαν οι εκπαιδευτικοί όταν άνοιξαν το σχολείο για να προετοιμάσουν το κτίριο για την νέα σχολική χρονιά, αντικρύζοντας εικόνες καταστροφής.

Όπως φαίνεται και από το βίντεο οι επιτήδειοι άφησαν πίσω τους υλικές ζημιές, σπασμένους υπολογιστές, αναποδογυρισμένα θρανία και αντικείμενα καθώς και μπογιές στους τοίχους.

Ο Δήμος Νέας Σμύρνης προχώρησε σε μήνυση, με τις Αρχές να διεξάγουν έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών.

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