Ρέθυμνο: Άφησε το αμάξι του στη μέση του δρόμου για να κάνει τα ψώνια του

Το όχημα παρέμεινε σταθμευμένο πάνω στο οδόστρωμα

Newsroom

Ρέθυμνο: Άφησε το αμάξι του στη μέση του δρόμου για να κάνει τα ψώνια του
ΕΛΛΑΔΑ
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Ένα απίστευτο περιστατικό αντίκρισαν οδηγοί το μεσημέρι της Παρασκευής στο Ρέθυμνο, όπου ένας οδηγός παράτησε το όχημά του στη μέση του δρόμου.

Σύμφωνα με φωτογραφία που έστειλε αναγνώστης στο Daynight.gr, το όχημα παρέμεινε σταθμευμένο πάνω στο οδόστρωμα, καθώς ο οδηγός του επέλεξε να κατέβει από το αυτοκίνητο και να κάνει τα ψώνια του από μίνι μάρκετ.

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