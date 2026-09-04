Μπαράζ κλοπών με πρωταγωνιστές τρεις ανήλικους στα Χανιά

Οι Αστυνομικές Αρχές στα Χανιά προχώρησαν στην εξιχνίαση συνολικά 10 κλοπών και άλλων τεσσάρων αποπειρών κλοπής, με τις υποθέσεις να αφορούν τρεις ανήλικους ηλικίας 14,15 και 16 ετών.

Όπως αναφέρεται, οι τρεις ανήλικοι είχαν ξεκινήσει τη δράση τους από τον Ιούλιο όπου είχαν αφαιρέσει συνολικά 10 δίκυκλα.

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