Ο Ιάπωνας καθηγητής με το κιμονό που μιλάει... ποντιακά στη ΔΕΘ - «Καλατσεύω ελληνικά»

Ο FUKYDA Kosuke βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη μαζί με ομάδα Ιαπώνων που έχει αγαπήσει την ποντιακή παράδοση

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Επιμέλεια

Ο Ιάπωνας καθηγητής με το κιμονό που μιλάει... ποντιακά στη ΔΕΘ - «Καλατσεύω ελληνικά»
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο Ιάπωνας καθηγητής FUKYDA Kosuke και ομάδα Ιαπώνων έχουν υιοθετήσει τον ποντιακό πολιτισμό και παρουσιάζουν ποντιακούς χορούς στη Θεσσαλονίκη κατά τη διάρκεια της ΔΕΘ.
  • Ο Kosuke είναι μέλος και επίτιμο μέλος του Ποντιακού Συλλόγου «Οι Μίθριοι» Καλαμαριάς και έχει βαθιά σχέση με τον ποντιακό πολιτισμό, τη μουσική και τη γλώσσα.
  • Η ομάδα έχει διοργανώσει σεμινάρια για τον ποντιακό πολιτισμό στην Ιαπωνία, ενισχύοντας τη διαπολιτισμική ανταλλαγή μεταξύ Ελλάδας και Ιαπωνίας.
  • Η παρουσία τους στη ΔΕΘ αποδεικνύει πως ο πολιτισμός μπορεί να δημιουργήσει δεσμούς μεταξύ ανθρώπων από διαφορετικές χώρες και χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά.
  • Η ιαπωνική ομάδα θα παρουσιάσει ποντιακούς χορούς σε εκδηλώσεις στη Θεσσαλονίκη, συνεχίζοντας την προώθηση του ποντιακού πολιτισμού στην Ελλάδα.
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Λίγα μέτρα μακριά από το κτίριο όπου πραγματοποιούνται τα εγκαίνια της 90ής ΔΕΘ, ένας άνδρας με παραδοσιακό ιαπωνικό κιμονό τραβά τα βλέμματα στη Θεσσαλονίκη. Χαμογελά στους περαστικούς, φωτογραφίζεται με πολίτες και δεν περνά απαρατήρητος. Η έκπληξη, όμως, γίνεται ακόμη μεγαλύτερη όταν ανοίγει το στόμα του και λέει: «Καλατσεύω ελληνικά».

Η φράση στα ποντιακά σημαίνει «μιλάω ελληνικά» και αποτελεί μόνο ένα μικρό δείγμα της ιδιαίτερης σχέσης που έχει αναπτύξει με την Ελλάδα και, κυρίως, με τον ποντιακό πολιτισμό.

Δεν πρόκειται για μέλος κάποιας επίσημης επιτροπής ούτε για εκπρόσωπο ή πρεσβευτή της Ιαπωνίας, η οποία φέτος συμμετέχει στη ΔΕΘ ως τιμώμενη χώρα.

Πρόκειται για τον FUKYDA Kosuke, καθηγητή Πανεπιστημίου και ειδικό στις διεθνείς σχέσεις από την Ιαπωνία, ο οποίος βρίσκεται αυτές τις ημέρες στη Θεσσαλονίκη ως καλεσμένος του Ποντιακού Συλλόγου «Οι Μίθριοι» Καλαμαριάς.

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Μαζί του βρίσκεται και μια ομάδα Ιαπώνων, οι οποίοι έχουν μάθει ποντιακούς χορούς και ετοιμάζονται να παρουσιάσουν το κότσαρι, τη σερενίτσα, το τικ και άλλους παραδοσιακούς χορούς σε εκδήλωση του δήμου, αύριο το απόγευμα, αλλά και σε δύο ακόμη εμφανίσεις που θα πραγματοποιηθούν τις επόμενες ημέρες.

Από τη μελέτη της Ελλάδας στην αγάπη για τον Πόντο

Η σχέση του Kosuke με τη Θεσσαλονίκη ξεκίνησε αρκετά χρόνια πριν, όταν ήρθε αρχικά στην πόλη για τις ανάγκες της μελέτης του.

Στην πορεία, όμως, η αγάπη του για την Ελλάδα πήρε μια διαφορετική διάσταση. Γνώρισε την ποντιακή κουζίνα, τη μουσική, τους χορούς και γενικότερα τα στοιχεία του ποντιακού πολιτισμού, ενώ η γνωριμία του με τον Σύλλογο «Οι Μίθριοι» αποτέλεσε την αρχή μιας ξεχωριστής σχέσης που συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

«Ερχόταν στον σύλλογό μας, έγινε μέλος και στη συνέχεια επίτιμο μέλος του συλλόγου μας. Ερχόταν, χόρευε ποντιακούς χορούς, τόσο ο ίδιος όσο και η σύζυγός του», ανέφερε ο πρόεδρος και χοροδιδάσκαλος του συλλόγου, Παναγιώτης Κιρμανίδης, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Η σχέση αυτή δεν περιορίστηκε, μάλιστα, στην Ελλάδα. Πέρασε τα σύνορα και έφτασε μέχρι την Ιαπωνία, όπου ο ποντιακός πολιτισμός απέκτησε τη δική του μικρή «γωνιά».

«Καταφέραμε να κάνουμε ένα σεμινάριο στην Ιαπωνία, εν μέσω COVID, το 2022. Πήγαμε στην Ιαπωνία τρία άτομα και στη συνέχεια μας προσκάλεσαν το 2024, στο Έτος Τουρισμού και Πολιτισμού», σημείωσε ο κ. Κιρμανίδης.

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Ποντιακοί χοροί στην Οκαγιάμα

Ο Kosuke αγαπά ιδιαίτερα τη Θεσσαλονίκη και φέτος επέστρεψε στην πόλη, με αφορμή τη ΔΕΘ, μαζί με τη σύζυγό του και ακόμη μία ομάδα Ιαπώνων.

Όλοι τους έχουν διδαχθεί ποντιακούς χορούς, αποδεικνύοντας στην πράξη πως η αγάπη για έναν πολιτισμό μπορεί να ταξιδέψει πολύ μακριά από τον τόπο όπου γεννήθηκε.

«Στην πόλη μας, την Οκαγιάμα, έχουμε και εκεί έναν σύλλογο και όλοι μας ξέρουμε να μιλάμε κάποιες λέξεις, τουλάχιστον, ποντιακά», λέει ο ίδιος.

Έτσι, όταν ήρθε η πρόσκληση να βρεθούν ξανά στην Ελλάδα και να παρουσιάσουν τους ποντιακούς χορούς, δεν χρειάστηκε δεύτερη σκέψη.

«Όταν μας κάλεσαν, λόγω της Ιαπωνίας που είναι τιμώμενη χώρα, δεν έβλεπα την ώρα και τη στιγμή να έρθουμε στη Θεσσαλονίκη», λέει χαρακτηριστικά ο Ιάπωνας καθηγητής.

Η ιαπωνική ομάδα έφτασε στη Θεσσαλονίκη χθες το μεσημέρι και πλέον ετοιμάζεται να παρουσιάσει όσα έμαθε από την ποντιακή παράδοση.

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Από τη Θεσσαλονίκη μέχρι την Οκαγιάμα και από την Ιαπωνία μέχρι τον Πόντο, η μουσική, ο χορός, η γλώσσα και η ανθρώπινη επαφή μπορούν να ενώσουν ανθρώπους που τους χωρίζουν χιλιάδες χιλιόμετρα.

Το επόμενο ραντεβού της ιαπωνικής ομάδας με το ελληνικό κοινό έχει ήδη κλειστεί: την Τετάρτη στο Πολιτιστικό Κέντρο της Τούμπας και την Πέμπτη στο περίπτερο 13 της ΔΕΘ, όπου οι Ιάπωνες χορευτές θα παρουσιάσουν τους ποντιακούς χορούς που αγάπησαν και έμαθαν στην άλλη άκρη του κόσμου.

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